Presa italiană: Paolo Maldini ar fi demisionat din conducerea naționalei după doar două săptămâni

Deși nici Maldini, nici FIGC nu au confirmat oficial informația, publicația Sky Sport, citând surse apropiate negocierilor, susție că ruptura este definitivă.

Totul a pornit de la alegerea noului selecționer

Paolo Maldini fusese numit director tehnic al naționalei pe 11 iulie, cu misiunea de a participa la reconstrucția fotbalului italian după una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă. Printre primele sale obiective s-a numărat numirea unui nou selecționer. Favoritul său era Andrea Pirlo, fost coleg la AC Milan și campion mondial cu Italia în 2006. Planul a fost însă abandonat după ce au apărut controverse legate de contractul de imagine al lui Pirlo cu Fonbet, o companie rusă de pariuri sportive.

Maldini ar fi simțit că nu are libertatea promisă

Potrivit presei italiene, tensiunile au crescut după ce Giovanni Malagò a decis să renunțe la varianta Pirlo și a propus alte două nume: Roberto Mancini și Antonio Conte. Cei doi antrenori fuseseră deja analizați și respinși anterior de Maldini și Leonardo. Surse citate de Corriere della Sera susțin că fostul fundaș al Milanului a considerat că promisiunea privind autonomia în reorganizarea echipei naționale nu a fost respectată. Deși la instalarea sa i se promisese un rol important în procesul decizional, alegerea selecționerului urma, în final, să fie validată de președintele federației.

Încercare de reconciliere fără rezultat

Publicația La Repubblica scrie că Giovanni Malagò a încercat luni dimineață să repare relația și să găsească împreună cu Maldini un candidat acceptat de toate părțile. Totuși, președintele FIGC ar fi precizat că decizia trebuie luată rapid și că ultimul cuvânt îi aparține. În jurul prânzului, Maldini și Leonardo și-ar fi prezentat oficial demisiile.

Italia rămâne fără selecționer și fără omul ales pentru reconstrucție

Naționala Italiei traversează o perioadă extrem de dificilă. Echipa nu are selecționer din aprilie, după demisia lui Gennaro Gattuso, survenită în urma eșecului cu Bosnia și Herțegovina și a ratării calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru „Squadra Azzurra”. Ulterior, și fostul președinte al federației, Gabriele Gravina, și-a părăsit funcția. Giovanni Malagò a preluat conducerea FIGC la sfârșitul lunii iunie, iar aducerea lui Paolo Maldini fusese privită drept simbolul unui nou început.

Un proiect care s-a încheiat înainte să înceapă

Înainte de varianta Andrea Pirlo, conducerea federației încercase fără succes să îl convingă pe Pep Guardiola să preia echipa națională. După eșecul negocierilor, Pirlo devenise principalul favorit, însă controversele din jurul colaborării sale comerciale au schimbat complet planurile. Ironia este că, în urmă cu doar câteva zile, Giovanni Malagò declara că Maldini și Leonardo „au pornit în forță” și că începuseră deja să revoluționeze activitatea centrului federal de la Coverciano. Dacă informațiile privind demisia vor fi confirmate oficial, proiectul care trebuia să readucă Italia în elita fotbalului mondial se încheie după numai două săptămâni, iar federația va fi nevoită să caute din nou atât un selecționer, cât și oamenii care să coordoneze reconstrucția fotbalului italian.