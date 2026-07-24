Andrea Pirlo, favorit să preia naționala Italiei după refuzurile lui Guardiola și Ancelotti

Conducerea tehnică a federației italiene s-a orientat către Pirlo după retragerea lui Guardiola din negocieri. Paolo Maldini, directorul tehnic al federației, îl consideră potrivit pentru proiectul de reconstrucție a naționalei.

Maldini își dorește un selecționer care să împărtășească ideile noii conduceri și să promoveze un stil modern de joc. El este dispus să îl susțină, chiar dacă fostul mijlocaș nu a obținut rezultate importante în cariera de antrenor.

La Gazzetta dello Sport scrie că discuțiile cu Andrea Pirlo au avansat, iar fostul mijlocaș este interesat să preia naționala.

Consiliul Federației Italiene de Fotbal se va reuni marți, iar ședința ar putea fi folosită pentru anunțarea noului selecționer. Pirlo ar urma să semneze un contract valabil până în 2030.

Pirlo ar urma să primească un salariu de cel mult 1,5 milioane de euro pe an, o sumă mult mai mică decât cele 20 de milioane de euro pe an cerute de Guardiola.

Pirlo a jucat la Brescia, Inter, AC Milan, Juventus și New York City și a câștigat Cupa Mondială cu Italia în 2006.

Pirlo și-a început cariera de antrenor la Juventus. Ulterior, le-a pregătit pe Fatih Karagümrük, în Turcia, și Sampdoria, în liga a doua italiană. Din 2025, o antrenează pe United FC din Emiratele Arabe Unite.