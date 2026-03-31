Prima pagină » Turism » Efectele războiului din Orientul Mijlociu. O companie de croazieră și-a anulat toate cursele din aprilie

Efectele războiului din Orientul Mijlociu. O companie de croazieră și-a anulat toate cursele din aprilie

O companie de croazieră și-a anulat toate cursele din aprilie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Navele vor fi mutate în Europa, a transmis compania.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
31 mart. 2026, 11:50, Știri externe

Compania Celestyal a confirmat anularea tuturor plecărilor din aprilie 2026, potrivit Express. Navele companiei așteaptă repoziționarea la Atena, Grecia.

Flota companiei este în prezent în Golful Persic, în porturile Dubai și Doha, Qatar. Toți oaspeții și echipajul neoperațional au fost debarcați, au transmis reprezentanții companiei. Ei au mai spus că plecarea echipajului din regiune va avea loc în conformitate cu îndrumările de siguranță ale autorităților.

„Din cauza situației actuale din Orientul Mijlociu, toate cursele programate pentru aprilie 2026 au fost anulate”, se arată într-un comunicat al companiei.

Următoarele plecări vor fi în mai din Grecia.

„Prioritatea noastră rămâne siguranța oaspeților, echipajului și partenerilor noștri. Deși știm că acest lucru va fi dezamăgitor, luarea deciziei oferă acum o mai mare claritate și flexibilitate pentru cei afectați. Echipele noastre lucrează îndeaproape cu oaspeții și partenerii de călătorie pentru a sprijini opțiunile de reprogramare și a asigura o tranziție lină, iar noi rămânem concentrați pe revenirea la serviciu în Marea Mediterană imediat ce va fi sigur să facem acest lucru”, a transmis directorul comercial Lee Haslett.

Tuturor oaspeților afectați li s-a oferit o rambursare completă sau un credit pentru o viitoare croazieră.

