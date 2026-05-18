Schimbările climatice reduc oxigenul din râurile din întreaga lume. Peștii sunt în pericol

Cercetătorii din China au folosit sateliți și inteligență artificială pentru a urmări și analiza nivelurile de oxigen din peste 21.000 de râuri de pe glob din 1985. Aceștia au descoperit că nivelurile de oxigen au scăzut în medie cu 2,1% din 1985, potrivit unui studiu publicat vineri în Science Advances, potrivit AP. Nu pare mult, dar se adună și, dacă acest lucru continuă sau se accelerează, râurile din estul Statelor Unite, India și din zonele tropicale ar putea pierde suficient oxigen până la sfârșitul secolului pentru a sufoca unii pești și a crea zone moarte, se arată în studiu.

Chimia și fizica de bază dictează că apa mai caldă conține mai puțin oxigen, au spus oamenii de știință. Apa mai caldă, care se întâmplă odată cu schimbările climatice cauzate de om , eliberează mai mult oxigen în atmosferă.

Dacă rata pierderii de oxigen continuă în ritmul actual, râurile lumii vor pierde, în medie, încă 4% din oxigen până la sfârșitul secolului, iar în unele cazuri aproape de 5%, a constatat studiul. Atunci pierderea de oxigen – numită dezoxigenare – devine problematică pentru pești și oamenii care depind de râuri, potrivit autorului principal al studiului, Qi Guan, specialist în mediu la Academia Chineză de Științe din Nanjing.

Pierderea de oxigen devine problematică pentru pești și oamenii care depind de râuri

Oamenii de știință se tem că nivelurile de oxigen din râuri ar putea scădea atât de mult încât să apară zone moarte, așa cum s-a întâmplat în Golful Mexic, Golful Chesapeake și Lacul Erie. Acestea sunt zone în care peștii se chinuie să respire și mor.