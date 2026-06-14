Cine este Livano Comenencia? Tânărul de 22 de ani care a intrat în istoria Cupei Mondiale cu primul gol marcat vreodată de Curaçao

Livano Comenencia, un fundaș dreapta în vârstă de 22 de ani, a devenit primul fotbalist care a marcat pentru Curaçao la un Campionat Mondial, relatează USA Today.

Golul său va rămâne un moment de referință pentru mica națiune din Caraibe, aflată la prima participare din istorie la turneul final.

Golul care a intrat în istorie

Germania deschisese rapid scorul și părea să controleze partida. Curaçao nu s-a lăsat însă intimidată de una dintre cele mai titrate selecționate din lume.

În minutul 20, după o fază de atac bine construită, mingea a ajuns la Livano Comenencia la marginea careului. Fundașul a șutat cu stângul, iar balonul, deviat de un adversar, l-a surprins pe experimentatul Manuel Neuer și a intrat în poartă.

Pentru câteva minute, scorul a devenit 1-1, iar suporterii din Caraibe au sărbătorit unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului țării lor.

Deși Germania avea să domine restul confruntării și să se impună cu 7-1, reușita lui Comenencia a rămas unul dintre momentele memorabile ale zilei.

De la academia PSV la Cupa Mondială

Livano Comenencia s-a născut în orașul Breda, din Țările de Jos, însă a ales să reprezinte Curaçao datorită originilor familiei sale.

La fel ca mulți dintre colegii săi de la națională, el s-a format în sistemul fotbalistic olandez. A trecut prin academia unuia dintre cele mai importante cluburi din țară, PSV Eindhoven, înainte de a evolua pentru echipa secundă a clubului italian Juventus.

În vara anului 2025, fundașul s-a transferat la FC Zürich, în prima ligă elvețiană, unde și-a consolidat statutul de titular.

La doar 22 de ani, Comenencia este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

Parte din generația de aur a Curaçao

Golul marcat împotriva Germaniei este doar cel mai recent capitol din ascensiunea fotbalului din Curaçao. Comenencia face parte din echipa care a obținut în premieră calificarea la Cupa Mondială.

Selecționata pregătită de veteranul Dick Advocaat a impresionat în preliminarii, terminând campania fără înfrângere și obținând rezultate remarcabile împotriva unor adversari mai bine cotați.

Chiar dacă debutul la turneul final s-a încheiat cu o înfrângere severă, pentru Curaçao și pentru Livano Comenencia meciul cu Germania va rămâne unul istoric. Tânărul fundaș a reușit ceea ce niciun alt fotbalist din țara sa nu izbutise până acum: să înscrie primul gol al Curaçao la o Cupă Mondială.