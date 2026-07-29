UEFA are o nouă reacție la planul de „vânzare” a Cupei Mondiale. Ce critici lansează la adresa FIFA

UEFA și FIFA și-au intensificat conflictul după ce forul de conducere al fotbalului european a criticat planul FIFA privind atragerea investitorilor privați pentru administrarea Cupei Mondiale și alte competiții ale forului.

Miercuri după-amiază, UEFA a venit cu o nouă reacție.

„Astăzi am aflat de termenul limită impus de FIFA federațiilor pentru a-și exprima sprijinul față de propunerile sale, în caz contrar oferta de plată unică urmând să fie retrasă. Acest lucru spune tot ce trebuie să știți despre acest plan. Însă, în urma discuțiilor purtate cu numeroși actori din lumea fotbalului, UEFA știe că există o opoziție semnificativă și tot mai puternică față de schema propusă de FIFA. FIFA nu poate continua să se folosească de sportul nostru pentru a se îmbogăți pe sine și pe acoliții săi. Putem dezvolta fotbalul în mod corect. Este timpul să acordăm prioritate federațiilor, cluburilor, ligilor, jucătorilor și suporterilor”, este anunțul UEFA postat pe canalele oficiale de comunicare.

Planurile FIFA privind atragerea investitorilor privați pentru administrarea Cupei Mondiale

Reacția UEFA vine după ce FIFA a anunțat marți că intenționează să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială și alte turnee, oferind o participație de până la 20% investitorilor externi.

Termenul avansat de Infantino pentru susținerea propunerii este 19 septembrie, oferind un stimulent financiar de 40 de milioane de dolari celor care se alătură inițiativei din timp.

Anterior, UEFA a transmis faptul că propunerea „depășește o linie pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată”. Forul european susține că „sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate”, criticând lipsa de transparență privind beneficiarii financiari ai operațiunii.

Conflictul dintre UEFA și Infantino

Tensiunile dintre UEFA și conducerea FIFA s-au accentuat în ultimele luni. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a criticat anterior modul în care Gianni Infantino conduce FIFA, iar relațiile dintre cele două organizații s-au deteriorat după mai multe controverse legate de guvernanța fotbalului mondial.

FIFA a confirmat că grupul principal de investitori propus pentru noua structură este Thrive Eternal, condus de Josh Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump.