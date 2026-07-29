După UEFA și Confederația americană critică planul FIFA privind atragerea investitorilor privați pentru administrarea Cupei Mondiale și alte competiții ale forului

CONCACAF s-a declarat miercuri „profund îngrijorată” de lipsa consultării înainte ca FIFA să anunțe intenția de a atrage investitori privați într-o nouă companie care va administra competițiile și activitățile comerciale ale forului mondial.

FIFA a anunțat marți că intenționează să înființeze o subsidiară, denumită FIFA Forward Enterprise, evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care va gestiona Cupa Mondială și celelalte competiții organizate de forul internațional. Organizația va păstra controlul asupra noii entități, dar va scoate la vânzare până la 20% din acțiuni, cu scopul de a atrage investiții de până la 4,2 miliarde de dolari.

CONCACAF a transmis că a aflat despre proiect din presă și ulterior din comunicatul FIFA.

„CONCACAF a luat cunoștință de această chestiune doar din relatările mass-media și, ulterior, dintr-un comunicat de presă. Suntem profund îngrijorați de lipsa unui proces decizional corespunzător”, se arată într-un comunicat al confederației, transmis The Guardian.

Forul regional a adăugat că împărtășește dezamăgirea multor actori din fotbal față de faptul că detaliile proiectului au fost făcute publice înainte ca organismele de conducere și părțile interesate să fie consultate.

„Împreună, FIFA, confederațiile și fiecare federație membră au responsabilitatea de a acționa întotdeauna în interesul fotbalului. Fiecare decizie trebuie să fie ghidată de o bună guvernanță, de procese solide și de o administrare responsabilă pe termen lung”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, FIFA le-a acordat celor 211 federații membre termen până la 19 septembrie pentru a decide dacă acceptă o plată inițială de 20 de milioane de dolari, reprezentând o parte din fondurile obținute prin vânzarea participației de 20% din FIFA Forward Enterprise.

Federația Engleză se alătură criticilor privind planul FIFA

Totodată, și Federația Engleză a transmis miercuri că nu a fost informată în prealabil despre această inițiativă și că nu cunoaște detaliile proiectului.

„Nu am avut cunoștință de această propunere și nu deținem informații concrete, inclusiv despre ce presupune în realitate și ce condiții sunt atașate. Pe baza informațiilor limitate disponibile, suntem profund îngrijorați de lipsa unui proces decizional și a unei guvernanțe corespunzătoare, precum și de principiile care stau la baza acestei inițiative. Când FIFA va prezenta propunerea într-un mod complet și transparent, așa cum a promis, ne vom exprima punctul de vedere”, se arată în comunicatul oficial al forului englez.

Potrivit BBC și ESPN, UEFA pregătește o reuniune de urgență, în format online, cu cele 55 de federații membre pentru a discuta propunerea FIFA, după ce forul european a acuzat organizația condusă de Gianni Infantino că pune „sufletul fotbalului” în vânzare.