Japonia confirmă statutul de outsider periculos: Țările de Jos – Japonia 2-2 la Cupa Mondială 2026

Vicecampioană mondială de trei ori și aflată în căutarea primului titlu din istorie, selecționata pregătită de Ronald Koeman a controlat mare parte din meci, însă Japonia și-a continuat seria impresionantă de rezultate împotriva echipelor europene.

Olandezii au dominat prima repriză, dar fără gol

„Portocala mecanică”, neînvinsă în faza grupelor Cupei Mondiale din 1994, a început în forță și a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 3, când atacantul Donyell Malen, de la AS Roma, a fost blocat excelent de portarul Zion Suzuki, de la Parma. Olandezii au continuat să preseze, iar Malen și fundașul Micky van de Ven de la Tottenham au ratat alte ocazii importante.

Japonia a rezistat însă excelent și a răspuns prin mijlocașul Keito Nakamura de la Reims și atacantul Ayase Ueda, legitimat la Feyenoord, care au trecut pe lângă gol înainte de pauză. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele echipe și-au creat ocazii importante.

Van Dijk a deschis scorul, Japonia a răspuns imediat

După pauză, presiunea olandezilor s-a concretizat rapid. În minutul 51, mijlocașul Ryan Gravenberch de la Liverpool a centrat excelent, iar căpitanul Virgil van Dijk, fundaș la Liverpool, a marcat cu capul pentru 1-0. Golul a apropiat Olanda de borna celei de-a 100-a reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Bucuria europenilor a durat însă numai șase minute. Mijlocașul Keito Nakamura de la Reims a șutat de la marginea careului în minutul 57, mingea a fost deviată și l-a învins pe portarul Bart Verbruggen, de la Brighton, aducând egalarea pentru Japonia.

Olanda a trecut din nou în avantaj în minutul 64, când extrema Crysencio Summerville de la West Ham United a finalizat precis după o pasă a lui Gravenberch.

Egalare dramatică în minutul 88

Deși Ronald Koeman i-a introdus pe atacantul Memphis Depay de la Corinthians și pe mijlocașul Teun Koopmeiners de la Juventus pentru a securiza victoria, Japonia nu a renunțat.

În minutul 88, după un corner executat de extrema Junya Ito de la Genk și o deviere a atacantului Koki Ogawa, mijlocașul japonez Daichi Kamada a înscris cu capul și a adus un punct prețios Japoniei.

Olandezii au încercat să forțeze golul victoriei în minutele de prelungire, însă scorul a rămas neschimbat până la fluierul final al arbitrului american Ismail Elfath.

Japonia continuă să surprindă lumea fotbalului

Rezultatul confirmă statutul Japoniei de outsider periculos. După ce la Mondialul din 2022 a învins Germania și Spania, selecționata asiatică demonstrează din nou că poate pune probleme marilor forțe ale fotbalului mondial.

În schimb, Olanda continuă să urmărească primul titlu mondial din istoria sa, în ciuda unui palmares impresionant.