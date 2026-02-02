Surpriză la Transylvania Open WTA 2026. Karolína Pliskova, campioana din 2024, eliminată în primul tur al turneului

Karolína Pliskova, jucătoare din Cehia și campioană la Cluj în 2024, a ieșit din competiție încă din primul tur al turneului Transylvania Open WTA 250, ediția 2026. Sportiva a primit un wild card pentru acest eveniment, însă nu a reușit să treacă de debut.

Karolína Pliskova a pierdut meciul în fața jucătoarei din Rusia, Anastasia Zaharova, aflată pe locul 106 în clasamentul mondial. Scorul partidei dintre cele doua a fost 4-6, 6-2, 6-2.

Aceasta a fost prima înfrângere a Karolínei Pliskova la Cluj, după o serie de opt meciuri câștigate pe tabloul principal al turneului.

Tot luni, Elena Ruxandra Bertea, cea care ocupă locul 295 WTA, a fost eliminată din competiție. Ea a cedat în fața sportivei Kaja Juvan din Slovenia, clasată pe locul 97 mondial, cu scorul de 6-3, 6-4.

Transylvania Open WTA 250, ediția 2026, cel mai important turneu de tenis feminin din România, are loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca.