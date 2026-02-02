Prima pagină » Sport » Surpriză la Transylvania Open WTA 2026. Karolína Pliskova, campioana din 2024, eliminată în primul tur al turneului

Surpriză la Transylvania Open WTA 2026. Karolína Pliskova, campioana din 2024, eliminată în primul tur al turneului

Tenismena Karolína Pliskova, câștigătoarea trofeului din 2024, a fost eliminată din primul tur la Transylvania Open WTA 250, ediția 2026.
Surpriză la Transylvania Open WTA 2026. Karolína Pliskova, campioana din 2024, eliminată în primul tur al turneului
Nițu Maria
02 feb. 2026, 14:44, Sport

Karolína Pliskova, jucătoare din Cehia și campioană la Cluj în 2024, a ieșit din competiție încă din primul tur al turneului Transylvania Open WTA 250, ediția 2026. Sportiva a primit un wild card pentru acest eveniment, însă nu a reușit să treacă de debut.

Karolína Pliskova a pierdut meciul în fața jucătoarei din Rusia, Anastasia Zaharova, aflată pe locul 106 în clasamentul mondial. Scorul partidei dintre cele doua a fost 4-6, 6-2, 6-2.

Aceasta a fost prima înfrângere a Karolínei Pliskova la Cluj, după o serie de opt meciuri câștigate pe tabloul principal al turneului.

Tot luni, Elena Ruxandra Bertea, cea care ocupă locul 295 WTA, a fost eliminată din competiție. Ea a cedat în fața sportivei Kaja Juvan din Slovenia, clasată pe locul 97 mondial, cu scorul de 6-3, 6-4.

Transylvania Open WTA 250, ediția 2026, cel mai important turneu de tenis feminin din România, are loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Băutura mai energizantă decât orice espresso! Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor