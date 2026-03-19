Universitatea Craiova învinge Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Superligii, în inferioritate numerică

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0, în deplasare, în meciul disputat joi seară cu Dinamo București, în etapa a doua a play-off-ului din Superliga de fotbal. Meciul a fost marcat de eliminarea căpitanului oltenilor, Nicușor Bancu, la finalul primei părți a jocului.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
19 mart. 2026, 22:47, Sport

Singurul gol al partidei a fost înscris de Monday Bassey Etim, de la Universitatea Craiova, în minutul 45+2, chiar înainte de pauză, oferind oltenilor avantajul decisiv.

Derby-ul a fost marcat de trei momente tensionate majore în finalul primei părți a meciului.

În minutul 42 a avut loc un meleu lângă băncile de rezerve, după ce Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul pe Etim. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune, iar Boateng și Alexandru Crețu au primit cartonaș galben.

Apoi, imediat după golul lui Etim, Crețu a făcut gesturi obscene către fani, fiind oprit de stewarzi.

Iar în minutul 45+6, căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu, a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Maxime Sivis.

Prin această victorie, Universitatea Craiova revine pe primul loc în clasamentul play-off-ului, cu 33 de puncte după două etape. Craiova devansează Rapid, care are 31 de puncte și urmează să joace pe terenul CFR Cluj, vineri, de la ora 21:45.

Dinamo rămâne fără victorie în play-off și suferă a cincea înfrângere consecutivă.

