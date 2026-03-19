CSM Oradea câștigă clar la Craiova, în etapa a 24-a din Liga Națională de baschet masculin

Vicecampioana României a revenit după eșecul surprinzător cu Rapid din etapa precedentă și a bifat al 19-lea succes al sezonului. CSM Oradea a controlat jocul începând din sfertul al doilea.

Gazdele au început mai bine partida și conduceau la finalul primului sfert cu 29-26. Însă, Oradea a întors rezultatul până la pauză, intrând la vestiare cu avantaj de opt puncte (52-44).

Formația pregătită de Cristian Achim s-a desprins decisiv în sfertul al treilea, când a depășit o diferență de 20 de puncte, avantaj pe care l-a gestionat fără emoții până la final.

Cel mai bun jucător al meciului a fost Thomas Bropleh, autor a 30 de puncte, fiind secondat de Jaizec Lottie, care a contribuit cu 15 puncte și 8 pase decisive.

De la gazde s-au remarcat Ishmael Leggett, cu 21 de puncte, și Sam Sessoms, care a încheiat partida cu 20 de puncte și 8 pase decisive.

Echipa CSM Oradea a ajuns la un bilanț de 19 victorii și 3 înfrângeri, fiind lider în clasament.

Formația olteană are 13 victorii și 9 înfrângeri, ocupând locul al cincilea.

În etapa următoare, SCM U Craiova va întâlni CS Vâlcea 1924, pe teren propriu, în timp ce CSM CSU Oradea va evolua în deplasare, la Timișoara.