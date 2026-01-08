Emma Răducanu revine la Transylvania Open

După cinci ani, Emma Răducanu, locul 29 mondial, se întoarce la Cluj, acolo unde a obținut prima victorie din carieră pe un tablou principal WTA, la scurt timp după succesul său răsunător de la US Open 2021.

Ediția a șasea a turneului aduce la Cluj și alte jucătoare de top mondial, inclusiv o fostă câștigătoare a trofeului. Sorana Cîrstea, aflată într-o perioadă bună a carierei, cu o revenire în top 50 mondial și o nominalizare la „Comeback of the Year” revine la Cluj-Napoca pentru o nouă participare, după ce a declarat că s-a simțit excelent în fața publicului din Btarena.

Anastasia Potapova, câștigătoarea trofeului Transylvania Open în 2025 revine și ea pe terenul din Cluj pentru a-și apăra titlul.

Tabloul principal va include și alte jucătoare românce, precum Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, toate aflate într-un parcurs ascendent. Jaqueline Cristian a încheiat anul trecut pe cel mai bun loc al carierei, 39 WTA, în timp ce Gabriela Ruse a revenit în top 100, pe locul 83, după ce a câștigat turneul de la Trnava.

Premii de 283 347 de dolari

„Aducem din nou la Cluj-Napoca un turneu de tenis de top, cu un tablou principal puternic, care reunește jucătoare de clasă mondială și multe sportive românce ce merită din plin susținerea publicului. Revenirea Emmei Raducanu după cinci ani ne bucură în mod special, mai ales știind cât de iubită este în România. Ne onorează faptul că suntem un turneu la care jucătoarele aleg să revină an de an – pentru atmosferă, pentru condițiile excelente și pentru publicul extraordinar din BTarena. În acest an, am investit și mai mult în experiențele din afara terenului, pentru ca turneul să fie o experiență completă atât pentru public, cât și pentru jucătoare”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.

Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafață hard.

32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu. Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283 347 de dolari.

Iată programul complet al competiției:

• Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu;

• Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

• Luni, 2 februarie: 6 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

• Marți, 3 februarie: 7 meciuri tur 1 simplu + 3 meciuri tur 1 dublu;

• Miercuri, 4 februarie: 8 meciuri tur 2 simplu + 1 meci tur 1 dublu + 1 meci sferturi dublu;

• Joi, 5 februarie: 4 meciuri sferturi simplu + 3 meciuri sferturi dublu;

• Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu;

• Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu și finala de simplu.

Accesul publicului este gratuit în primele două zile – sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie – pe baza biletelor cu valoare zero, care pot fi rezervate online sau ridicate direct de la intrare.

Pentru celelalte meciuri, organizatorii au decis menținerea prețurilor identice cu cele de anul trecut.