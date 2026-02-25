Corona Brașov și Arcada Galați, calificate în semifinalele Cupei României la volei masculin

Corona Brașov a trecut, pe teren propriu, de Explorări Baia Mare, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-17). În tur, brașovenii s-au impus tot în minimum de seturi și au avansat în semifinalele Cupei României.

De la echipa antrenată de Maurizio Castellano, Livan Osoria a fost cel mai bun jucător. Osoria a încheiat meciul cu 6 puncte, dintre care 3 blocaje. A avut procentaj de reușită de 75% în atac.

De la Explorări Baia Mare, George Breban a fost principalul realizator, cu 7 puncte.

Arcada Galați a dispus, pe teren propriu, de SCM Craiova, la capătul unui meci foarte disputat. Scorul a fost 3-1 pentru echipa gălățeană, pe seturi 25-27, 28-26, 25-21, 31-29.

În manșa tur, Arcada s-a impus cu 3-0.

Pentru echipa antrenată de Sergiu Stancu, finlandezul Aaro Nikula a reușit cele mai multe puncte (17 – 2 blocaje, 52% în atac). Internaționalul român Marian Bala a adăugat 14 puncte.

Strahinja Brzakovic a fost liderul echipei oltene, cu 17 puncte.

În semifinale, este deja calificată SCM Zalău, care a eliminat pe Știința București, cu victorii în minimum de seturi în ambele manșe.

În ultimul sfert de finală, se întâlnesc Rapid și Dinamo. Echipa dinamovistă s-a impus în tur, pe teren propriu, cu 3-1.