Corona Brașov și Arcada Galați, calificate în semifinalele Cupei României la volei masculin

Echipele de volei masculin Corona Brașov și Arcada Galați au obținut miercuri seară calificarea în semifinalele Cupei României, după ce au câștigat și manșele retur din disputele din sferturile de finală.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 feb. 2026, 20:56, Sport

Corona Brașov a trecut, pe teren propriu, de Explorări Baia Mare, scor 3-0 (25-19, 25-13, 25-17). În tur, brașovenii s-au impus tot în minimum de seturi și au avansat în semifinalele Cupei României.

De la echipa antrenată de Maurizio Castellano, Livan Osoria a fost cel mai bun jucător. Osoria a încheiat meciul cu 6 puncte, dintre care 3 blocaje. A avut procentaj de reușită de 75% în atac.

De la Explorări Baia Mare, George Breban a fost principalul realizator, cu 7 puncte.

Arcada Galați a dispus, pe teren propriu, de SCM Craiova, la capătul unui meci foarte disputat. Scorul a fost 3-1 pentru echipa gălățeană, pe seturi 25-27, 28-26, 25-21, 31-29.

În manșa tur, Arcada s-a impus cu 3-0.

Pentru echipa antrenată de Sergiu Stancu, finlandezul Aaro Nikula a reușit cele mai multe puncte (17 – 2 blocaje, 52% în atac). Internaționalul român Marian Bala a adăugat 14 puncte.

Strahinja Brzakovic a fost liderul echipei oltene, cu 17 puncte.

În semifinale, este deja calificată SCM Zalău, care a eliminat pe Știința București, cu victorii în minimum de seturi în ambele manșe.

În ultimul sfert de finală, se întâlnesc Rapid și Dinamo. Echipa dinamovistă s-a impus în tur, pe teren propriu, cu 3-1.

