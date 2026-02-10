Steaua București domină echipa etapei a 16-a din Divizia A1 la volei masculin

Steaua București a bifat o victorie importantă, în etapa a 16-a, câștigând pe terenul formației SCM Zalău.

Totodată, Arcada Galați s-a remarcat prin succesul cu Rapid București, consolidându-și poziția secundă din clasament.

Iară echipa etapei, potrivit reprezentanților forului național:

Silviu Suson (Unirea Dej) – 16 puncte (+12). Unirea Dej s-a impus în fața Științei București, în minimum de seturi, iar unul dintre cei mai buni jucători a fost extrema Silviu Suson. 11 puncte reușite în atac, cu 65% eficiență, plus patru ași și un blocaj. Și pe preluare s-a descurcat: 56% recepție pozitivă și 22% excelentă. E debutant în echipa etapei.

Severi Savonslami (Arcada Galați) – 12 puncte (+10). Uriașul finlandez intră și el a treia oară în formația ideală a rundei. Severi a fost de neoprit. A avut 89% eficiență în atac, dar a reușit trei puncte și cu blocajul, plus un as. Dă mare siguranță echipei pe fileu.

Aaro Nikula (Arcada Galați) – 10 puncte (+7). Un alt finlandez al Arcadei care prinde echipa etapei pentru a treia oară. 9 puncte obținute în atac de Aaro, cu o eficiență de 64%. Și-a mai trecut în cont un blocaj.

Steaua, cu patru jucători în echipa etapei

Murilo Radke (Steaua București) – Ca să câștigi pe un teren precum Zalău, ai nevoie de o minte limpede la coordonare. Iar Steaua a avut-o, prin brazilian. Murilo și-a scos coechipierii în evidență prin pase precise. Disponibil la efort, mereu pregătit să dea o nouă pasă. Debutant în echipa etapei.

Krasimir Georgiev (Steaua București) – 13 puncte (+10). În fața unei echipe cu un bloc defensiv foarte bun, bulgarul s-a descurcat de minune. 9 puncte reușite în atac, cu 69% eficiență, dar și-a trecut în cont și patru blocaje. A și servit destul de bine. E pentru prima dată în echipa etapei.

Rareș Bălean (Steaua București) – 18 puncte (+10). Metronomul Stelei, internaționalul român este jucătorul cu cele mai multe prezențe în echipa etapei. A ajuns la 7. Rareș a jucat excelent împotriva fostei sale formații și a reușit 15 puncte în atac, cu 48% eficiență. Și-a mai trecut în cont trei blocaje. Pe preluare nu a greșit nimic, cifrele sale: 28% recepție pozitivă și 22% excelentă, în fața unei echipe care servește foarte bine.

Santiago Arroyo (Steaua București) – Când ai preluare, e mult mai ușor să construiești. Argentinianul face și el un sezon foarte bun la Steaua. Și la Zalău a jucat la superlativ. O singură minge greșită din 33, iar cifrele sale pe preluare: 52% recepție pozitivă și 39% excelentă. A cincea oară în echipa etapei și sud-americanul.

Antrenorul etapei

Marcelo Franckowiak (Steaua București) – Steaua e pe primul loc după 16 etape, iar acest lucru i se datorează, în mare măsură, și tehnicianului brazilian. Marcelo a reușit să-și capaciteze echipa și la Zalău, un teren pe care se câștigă greu. Steaua a făcut-o clar, plecând cu toate punctele. Franckowiak conduce pentru a patra oară echipa etapei.