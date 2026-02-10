Alina Peșu arbitrează în play-off-ul UEFA Women’s Champions League

Alina Peșu va conduce partida Wolfsburg (Germania) – Juventus (Italia), programată joi, de la ora 19:45.

Alina Peșu va fi asistată de Daniela Constantinescu și Cătălina Nan, iar al patrulea oficial va fi Eleni Antoniou din Grecia.

În camera VAR au fost delegați Lukas Fähndrich și Michèle Schmölzer din Elveția.

Celelalte partide din play-off sunt Atletico Madrid – Manchester United, Paris FC – Real Madrid și OH Leuven – Arsenal.

La ultimul meci menționat, programat miercuri, de la ora 19:45, va fi la centru Iuliana Demetrescu. Întreaga brigadă de arbitri este din România. Demetrescu este asistată de Bianca Florea și Roxana Ivanov, cu Ana Maria Terteleac ca al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Învingătoarele din această rundă, disputată în dublă manșă, vor întâlni în sferturile de finală primele patru clasate din faza principală: Barcelona, Lyon, Chelsea și Bayern Munchen.