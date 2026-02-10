Prima pagină » Sport » Alina Peșu arbitrează în play-off-ul UEFA Women’s Champions League

Alina Peșu arbitrează în play-off-ul UEFA Women’s Champions League

România va fi reprezentată de o a doua brigadă de arbitri în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin, cu Alina Peșu la centru, anunță marți Federația Română de Fotbal.
Alina Peșu arbitrează în play-off-ul UEFA Women’s Champions League
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 feb. 2026, 13:05, Sport

Alina Peșu va conduce partida Wolfsburg (Germania) – Juventus (Italia), programată joi, de la ora 19:45.

Alina Peșu va fi asistată de Daniela Constantinescu și Cătălina Nan, iar al patrulea oficial va fi Eleni Antoniou din Grecia.

În camera VAR au fost delegați Lukas Fähndrich și Michèle Schmölzer din Elveția.

Celelalte partide din play-off sunt Atletico Madrid – Manchester United, Paris FC – Real Madrid și OH Leuven – Arsenal.

La ultimul meci menționat, programat miercuri, de la ora 19:45, va fi la centru Iuliana Demetrescu. Întreaga brigadă de arbitri este din România. Demetrescu este asistată de Bianca Florea și Roxana Ivanov, cu Ana Maria Terteleac ca al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Învingătoarele din această rundă, disputată în dublă manșă, vor întâlni în sferturile de finală primele patru clasate din faza principală: Barcelona, Lyon, Chelsea și Bayern Munchen.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în Vaslui. Ce afacere a deținut în oraș. Soția lui, în stare gravă la spital
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor