Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul UEFA Women’s Champions League

Iuliana Demetrescu va fi ajutată de arbitrii asistenți Bianca Florea și Roxana Ivanov.

Al patrulea oficial va fi Ana Maria Terteleac. În camera VAR au fost delegați Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Meciul este programat miercuri, de la ora 19:45.

Celelalte confruntări din play-off sunt Paris FC – Real Madrid (miercuri, ora 22:00), Wolfsburg – Juventus (joi, ora 19:45) și Atletico Madrid – Manchester United (joi, ora 22:00).

Echipele câștigătoare în dubla manșă se vor califica în sferturile de finală.

În sferturi sunt deja calificate primele patru clasate din faza principală: Barcelona, Lyon, Chelsea și Bayern Munchen.