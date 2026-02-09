Prima pagină » Sport » Alegeri la FC Barcelona. Joan Laporta își suspendă atribuțiile / Principalii contracandidați la conducerea clubului catalan

Alegeri la FC Barcelona. Joan Laporta își suspendă atribuțiile / Principalii contracandidați la conducerea clubului catalan

Procesul electoral pentru președinția FC Barcelona a intrat oficial, luni, în linie dreaptă. Actualul președinte, Joan Laporta, și-a suspendat atribuțiile în cadrul ședinței Consiliului Director desfășurate luni dimineață, pentru a se concentra pe campania electorală.
sursă foto: FC Barcelona
Petre Apostol
09 feb. 2026, 13:43, Sport

Procesul electoral a fost pus în mișcare odată cu publicarea convocării oficiale, luni, anunță FC Barcelona.

Conform calendarului, între 23 februarie și 2 martie vor fi depuse candidaturile, iar între 6 și 13 martie se va desfășura campania electorală. Ziua de 14 martie va fi dedicată reflecției, iar votul este programat pentru 15 martie.

Conducerea clubului va fi asigurată până la 1 iulie de vicepreședintele Rafa Yuste, în colaborare cu ceilalți membri ai Consiliului Director. Noul președinte ales își va prelua oficial mandatul la 1 iulie. Actuala conducere, aleasă în 2021, își încheie mandatul la 30 iunie.

În ceea ce privește competiția electorală, Victor Font este considerat principalul contracandidat al lui Laporta, după ce a ocupat locul al doilea la alegerile din 2021.

De asemenea, sunt așteptați să intre în cursă Xavi Vilajoana, fost membru în conducerea lui Josep Maria Bartomeu, precum și Marc Serra.

Pentru a-și valida candidatura, fiecare aspirant trebuie să strângă 2.337 de semnături valide din partea membrilor cotizanți ai clubului, necesare pentru formarea unei liste oficiale. Există și posibilitatea ca unii candidați să formeze o platformă comună.

Clubul va organiza cinci secții de votare: în Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona și în Principatul Andorra. Censul electoral este universal, astfel că membrii pot vota în oricare dintre aceste locații, indiferent de domiciliu. Spre deosebire de scrutinul din 2021, organizat în contextul pandemiei, de această dată nu va exista vot prin corespondență.

Pentru a candida la funcția de președinte este necesară o vechime de minimum zece ani în calitate de membru al clubului, iar pentru celelalte funcții din Consiliul Director – minimum cinci ani.

Alegerile programate pentru 15 martie reprezintă cea de-a 15-a rundă electorală pentru președinția clubului din 1953 și a noua organizată prin sufragiu universal.

