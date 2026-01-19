FC Barcelona, duel cu Albacete, care a eliminat Real Madrid, în sferturile Cupei Regelui

Meciul dintre FC Barcelona și Albacete se va disputa pe stadionul Carlos-Belmonte.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din 1 mai 2005, când FC Barcelona s-a impus cu 2-0 pe Camp Nou. În acel meci, Lionel Messi marca primul său gol la nivel profesionist.

Cel mai atractiv duel al sferturilor de finală le va opune pe Betis Sevilla și Atletico Madrid.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de șase ori în Cupa Regelui, de fiecare dată calificarea revenind madrilenilor. Ultima confruntare directă dintre cele două datează din sezonul 2012-2013.

În alte partide, Valencia va primi vizita lui Athletic Bilbao, iar Real Sociedad va juca în deplasare cu Deportivo Alavés.

Deportivo Alavés și Real Sociedad s-au mai întâlnit o singură dată în Cupa Regelui, în sezonul 2003-2004, când Alavés s-a calificat.

În schimb, Valencia și Athletic Bilbao se vor întâlni pentru a 11-a oară în competiție. Cele două echipe s-au duelat inclusiv în patru finale, ultima câștigată de Valencia în 1967. În confruntările directe din fazele eliminatorii, avantajul general aparține valencienilor.

Partidele din sferturile de finală ale Cupei Regelui sunt programate în zilele de 3, 4 și 5 februarie.