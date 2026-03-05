Prima pagină » Sport » Jocurile Paralimpice: Guvernul britanic va boicota ceremoniile din cauza revenirii sportivilor ruși și belaruși

Guvernul britanic a anunțat joi că nu va participa la ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina (6-15 martie) în semn de protest față de revenirea sportivilor ruși și belaruși.
Jocurile Paralimpice: Guvernul britanic va boicota ceremoniile din cauza revenirii sportivilor ruși și belaruși
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 mart. 2026, 20:35, Sport

Zece sportivi din aceste două țări vor putea concura sub steagul și imnul lor la Jocurile Paralimpice de Iarnă, o premieră de la invazia Ucrainei lansată de Moscova în februarie 2022 cu sprijinul Minskului, potrivit Le Figaro. Guvernul britanic „se opune ferm” acestei decizii a Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

„Am precizat clar că statele rus și belarus nu ar trebui să fie reprezentate în sportul internațional atâta timp cât continuă invazia barbară și la scară largă a Ucrainei”, a adăugat el. „Prin urmare, niciun membru sau reprezentant al guvernului nu va participa la ceremoniile de deschidere sau de închidere ale Jocurilor Paralimpice”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Reprezentantul guvernului britanic îi va susține pe sportivii paralimpici

Secretarul de stat pentru sport va fi însă la Cortina pentru a-i „susține” pe sportivii paralimpici britanici. De la anunțul oficial al invitației adresate sportivilor ruși și belaruși, anunțurile privind boicotarea ceremoniei de deschidere s-au înmulțit din partea mai multor comitete paralimpice, începând cu Ucraina, apoi Republica Cehă, Finlanda, Polonia, Estonia și Letonia.

Franța a anunțat miercuri că nu va trimite un reprezentant al guvernului său la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Italia, țara gazdă, și-a oferit, de asemenea, sprijinul necondiționat Ucrainei și a cerut IPC să își reconsidere decizia.

