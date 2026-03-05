Jocurile Paralimpice: Guvernul britanic va boicota ceremoniile din cauza revenirii sportivilor ruși și belaruși

Zece sportivi din aceste două țări vor putea concura sub steagul și imnul lor la Jocurile Paralimpice de Iarnă, o premieră de la invazia Ucrainei lansată de Moscova în februarie 2022 cu sprijinul Minskului, potrivit Le Figaro. Guvernul britanic „se opune ferm” acestei decizii a Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

„Am precizat clar că statele rus și belarus nu ar trebui să fie reprezentate în sportul internațional atâta timp cât continuă invazia barbară și la scară largă a Ucrainei”, a adăugat el. „Prin urmare, niciun membru sau reprezentant al guvernului nu va participa la ceremoniile de deschidere sau de închidere ale Jocurilor Paralimpice”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Reprezentantul guvernului britanic îi va susține pe sportivii paralimpici

Secretarul de stat pentru sport va fi însă la Cortina pentru a-i „susține” pe sportivii paralimpici britanici. De la anunțul oficial al invitației adresate sportivilor ruși și belaruși, anunțurile privind boicotarea ceremoniei de deschidere s-au înmulțit din partea mai multor comitete paralimpice, începând cu Ucraina, apoi Republica Cehă, Finlanda, Polonia, Estonia și Letonia.

Franța a anunțat miercuri că nu va trimite un reprezentant al guvernului său la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Italia, țara gazdă, și-a oferit, de asemenea, sprijinul necondiționat Ucrainei și a cerut IPC să își reconsidere decizia.