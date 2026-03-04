Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: Programul complet și ceremoniile de la Milano-Cortina

Peste 600 de atleți, din aproximativ 50 de țări, vor concura în 79 de probe pentru medalii (39 masculine, 35 feminine și 5 mixte), în cadrul a șase discipline sportive.

Competițiile sunt organizate în trei centre principale: Milano, Cortina, Val di Fiemme.

Satele Paralimpice sunt deschise între 28 februarie și 15 martie, în Milano, Cortina și Predazzo.

50 de ani de la prima ediție

Ediția din 2026 are o semnificație istorică: marchează 50 de ani de la primele Jocuri Paralimpice de Iarnă.

Prima ediție a fost organizată în 1976 la Örnsköldsvik, Suedia.

Totodată, se împlinesc 20 de ani de la ediția din Torino.

Sporturi și locații

Schi alpin para – Cortina (6, 7, 9, 10, 12-15 martie)

Evenimente: coborâre, super-G, slalom uriaș, slalom, super-combinată

Biatlon para – Val di Fiemme (7, 8, 13 martie)

Distanțe: 6 km, 10 km, 12,5 km

Schi fond para – Val di Fiemme (10, 11, 14, 15 martie)

Sprint, 10 km, 15 km

Hochei pe gheață para – Milano (7, 9, 10, 12-15 martie)

Snowboard para – Cortina (7, 8, 14 martie)

Snowboard cross și banked slalom

Curling în scaun rulant – dublu mixt – Cortina (6-14 martie)

Eveniment paralimpic debutant la Milano Cortina 2026.

Ce reprezintă simbolul Agitos

Simbolul paralimpic poartă numele de Agitos (din latină, „agito” – „a pune în mișcare”) și simbolizează unitatea dintre minte, corp și spirit.

Este alcătuit din trei elemente în culorile roșu, albastru și verde, cele mai frecvente pe steagurile naționale din întreaga lume.

Ceremoniile, organizate în premieră în două orașe diferite

Ceremoniile vor avea loc în două orașe diferite: ceremonia de deschidere la Verona Olympic Arena, iar ceremonia de închidere la Cortina Curling Olympic Stadium.

Ceremonia de deschidere va avea loc vineri, 6 martie, de la ora 21:00, la Arena di Verona, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Este pentru prima dată când o ceremonie paralimpică este găzduită într-un astfel de sit istoric.

Tema aleasă este „Life in Motion” („Viața în mișcare”), un omagiu adus ideii de transformare, incluziune și armonie între oameni și mediul înconjurător. Organizatorii au anunțat investiții de aproximativ 20 de milioane de euro pentru îmbunătățirea accesibilității în Verona, astfel încât evenimentul să fie complet incluziv.

Printre artiștii confirmați se numără Stewart Copeland, legendarul baterist al trupei The Police, și trio-ul italian Meduza, unul dintre cele mai cunoscute nume din muzica house la nivel global.

Arta contemporană va avea un rol important în spectacol, cu referințe la sculptorul italian Jago și la artistul Emilio Isgrò.

Publicul va fi implicat activ prin proiectul „Volare Milano Cortina 2026”, care va culmina cu interpretarea colectivă a piesei „Nel blu dipinto di blu”, celebrul cântec al lui Domenico Modugno.

Ceremonia de închidere, programată pentru 15 martie, de la ora 21:30, la Cortina Curling Olympic Stadium, va purta titlul „Italian Souvenir” („Suvenir italian”).

Conceptul propune o călătorie vizuală și emoțională prin cele mai intense momente ale competiției, sub forma unui „album interactiv de amintiri”, alternând performanțele sportive cu imagini spectaculoase din regiunile italiene gazdă.

În cadrul ceremoniei va avea loc și predarea drapelului paralimpic către organizatorii următoarei ediții, Franța 2030.

Artista principală a serii va fi Arisa, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii italiene.

Ce este Comitetul Internațional Paralimpic

Fondat în septembrie 1989 și cu sediul la Bonn, în Germania, Comitetul Internațional Paralimpic este organismul global care coordonează Mișcarea Paralimpică.

Organizația are misiunea de a conduce dezvoltarea sportului paralimpic, de a superviza organizarea Jocurilor și de a sprijini membrii afiliați pentru ca sportivii să atingă excelența la cel mai înalt nivel.