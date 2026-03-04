Florin Bratu, prezentat oficial ca antrenor principal al echipei Metaloglobus

„Florin Bratu, supranumit „Mitraliera” în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător”, se arată în comunicatul echipei Metaloglobus.

În cariera sa de tehnician, Bratu a mai pregătit echipe precum CS Tunari, Dinamo 1948, Concordia Chiajna, Karmiotissa (Cipru).

Florin Bratu a mai pregătit și selecționatele U18 și U21 ale României.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, va avea misiunea de a ajuta Metaloglobus să atingă obiectivul sezonului: salvarea de la retrogradare.

Echipa bucureșteană ocupă ultima poziție în clasamentul Superligii, cu 11 puncte acumulate în 29 de etape.