Prima pagină » Sport » Florin Bratu, prezentat oficial ca antrenor principal al echipei Metaloglobus

Florin Bratu, prezentat oficial ca antrenor principal al echipei Metaloglobus

Clubul Metaloglobus București a anunțat oficial miercuri numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal al echipei.
Florin Bratu, prezentat oficial ca antrenor principal al echipei Metaloglobus
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 mart. 2026, 17:56, Sport

„Florin Bratu, supranumit „Mitraliera” în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător”, se arată în comunicatul echipei Metaloglobus.

În cariera sa de tehnician, Bratu a mai pregătit echipe precum CS Tunari, Dinamo 1948, Concordia Chiajna, Karmiotissa (Cipru).

Florin Bratu a mai pregătit și selecționatele U18 și U21 ale României.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, va avea misiunea de a ajuta Metaloglobus să atingă obiectivul sezonului: salvarea de la retrogradare.

Echipa bucureșteană ocupă ultima poziție în clasamentul Superligii, cu 11 puncte acumulate în 29 de etape.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Cum să nu te îngrași în timpul postului. În ce „capcană” alimentară să nu pici, potrivit lui Carmen Brumă
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor