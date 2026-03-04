Prima pagină » Sport » Dinamo București, prima finalistă în Cupa României la volei feminin

Dinamo București, prima finalistă în Cupa României la volei feminin

Miercuri, în returul semifinalelor Cupei României la volei feminin, CS Dinamo București și-a confirmat statutul de favorită și s-a calificat în finală, după ce a învins CSM București într-un meci disputat în Sala „Elite” din Capitală.
Dinamo București, prima finalistă în Cupa României la volei feminin
sursă foto: CS Dinamo București
Petre Apostol
04 mart. 2026, 18:11, Sport

Dinamo a început cu un avantaj clar, obținut în meciul tur, când s-au impus cu 3-0. Echipa pregătită de Milos Gavrilovic și-a adjudecat calificare încă după primele două seturi, adjudecate la 22, respectiv 18.

Dinamo a cedat setul al treilea, cu 26-28, însă a câștigat actul al patrulea cu 25-22, stabilind scorul final: 3-1.

Tereza Hrusecka, cu 15 puncte (3 blocaje), și Jovana Mirosavljević, cu 12 puncte și doi ași, au fost principalele realizatoare pentru CS Dinamo.

Bianca Cucu a reușit 19 puncte pentru CSM București.

Prin acest succes, CS Dinamo București devine prima finalistă a Cupei României.

În finală, se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, care se joacă la această oră.

În tur, Blaj s-a impus, în deplasare, cu 3-2, reușind o revenire spectaculoasă de la 0-2.

Finala Cupei României la volei feminin este programată pe 5 aprilie.

