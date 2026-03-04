Dinamo București, prima finalistă în Cupa României la volei feminin

Dinamo a început cu un avantaj clar, obținut în meciul tur, când s-au impus cu 3-0. Echipa pregătită de Milos Gavrilovic și-a adjudecat calificare încă după primele două seturi, adjudecate la 22, respectiv 18.

Dinamo a cedat setul al treilea, cu 26-28, însă a câștigat actul al patrulea cu 25-22, stabilind scorul final: 3-1.

Tereza Hrusecka, cu 15 puncte (3 blocaje), și Jovana Mirosavljević, cu 12 puncte și doi ași, au fost principalele realizatoare pentru CS Dinamo.

Bianca Cucu a reușit 19 puncte pentru CSM București.

Prin acest succes, CS Dinamo București devine prima finalistă a Cupei României.

În finală, se va confrunta cu învingătoarea duelului dintre Volei Alba Blaj și CSO Voluntari, care se joacă la această oră.

În tur, Blaj s-a impus, în deplasare, cu 3-2, reușind o revenire spectaculoasă de la 0-2.

Finala Cupei României la volei feminin este programată pe 5 aprilie.