CSO Voluntari o elimină pe Alba Blaj și se califică în semifinalele CEV Cup la volei feminin

Meciul retur de miercuri seară s-a disputat în Sala Polivalentă din București s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru ilfovence. Pe seturi a fost 25-23, 25-17, 22-25, 25-20.

În manșa tur, vicecampioana națională CSO Voluntari s-a impus tot cu 3-1, la Blaj.

Primul set a fost echilibrat, decis la limită, 25-23 pentru Voluntari. În actul secund, echipa gazdă a dominat clar, impunându-se cu 25-17, cea mai mare diferență a partidei. Blajul a reacționat în setul trei, câștigând cu 25-22.

În setul patru, CSO Voluntari a gestionat mai bine finalul, câștigând cu 25-20 și asigurând calificarea în penultimul act al competiției.

Principala marcatoare a meciului a fost Piani, de la Volei Alba Blaj, cu 15 puncte. De la CSO Voluntari, cea mai bună realizatoare a fost Radosova, cu 11 puncte.

În semifinale, CSO Voluntari va întâlni echipa Galatasaray, care a trecut de Levallois Paris Saint-Cloud din Franța.

Dubla manșă este programată în perioada 10 martie – 8 aprilie 2026. Cealaltă semifinală se va disputa între Dresdner (Germania) și Budowlani Lodz (Polonia).

Pentru CSO Voluntari, victoria din retur reprezintă al 12-lea succes consecutiv în toate competițiile și confirmă forma excelentă a echipei, care a câștigat Supercupa României în toamna lui 2025, chiar împotriva ardelencelor.