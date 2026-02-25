Mihai Silvășan, înainte de „dubla” din preliminariile Cupei Mondiale la baschet masculin: Abordăm meciurile cu optimism

Mihai Silvășan, selecționerul primei reprezentative a României la baschet masculin, a declarat, cu o zi înainte de plecare, că abordarea echipei este una pozitivă.

„Abordăm meciurile cu optimism. Băieții s-au prezentat foarte bine în acest cantonament și sunt entuziasmați de oportunitatea de a juca pentru echipa națională. Cred că am avut o perioadă de pregătire foarte bună, în care toată lumea și-a dorit să se antreneze și să ajute echipa națională. Urmează meciurile cu Portugalia, în deplasare și apoi acasă, în care vrem să etalăm cea mai bună variantă a noastră în acest moment. Ne gândim la victorie, însă mai mult de atât ne concentrăm să facem lucrurile cum trebuie și să avem mindset-ul potrivit la fiecare meci, la fiecare antrenament și la fiecare posesie. Este foarte important să fim competitivi și să încercăm să ne găsim cea mai bună variantă. Dacă asta va fi suficient pentru a obține victoria, ne bucurăm foarte mult. Dacă nu, ne concentrăm mai departe”, a declarat Silvășan, potrivit unui comunicat al Federației Române de Baschet.

Emanuel Cățe speră la prima victorie a echipei naționale

În același ton, jucătorul Emanuel Cățe a subliniat dorința echipei de a obține prima victorie în această campanie.

„Este mereu o bucurie să ne întâlnim, să ne reunim și să jucăm împreună. Și de această dată, în dubla manșă cu Portugalia, mergem cu dorința clară de a câștiga și ne concentrăm în primul rând pe primul meci, pe obținerea primei victorii. Vom analiza, vom face în așa fel încât să putem câștiga acolo și să revenim acasă cu încă o șansă de victorie. Este o manșă importantă pentru a ne califica mai departe pentru campionatul mondial. Ne dorim mult să ajungem acolo. Nu este deloc ușor, vom lupta și vom da tot ce putem. Portugalia este o echipă în creștere de formă în ultimii ani. A avut mai multe rezultate foarte bune. Au o echipă închegată, câțiva jucători care joacă de mult timp împreună, veterani. Nu va fi simplu, dar vom da tot ce avem mai bun pe teren”, a spus principalul jucător al echipei naționale.

România are, până acum, un bilanț de 0-2 în grupa de calificare, după meciurile din noiembrie 2025: Grecia – România 91-64 și România – Muntenegru 75-80.

Clasamentul actual al Grupei B:

Grecia – 2/0 (4 pct)

Portugalia – 1/1 (3 pct)

Muntenegru – 1/1 (3 pct)

România – 0/2 (2 pct)

Programul rămas pentru tricolori:

27 februarie 2026 – Portugalia – România (Coimbra), ora 21:00

2 martie 2026 – România – Portugalia (Pitești Arena), ora 19:00

2 iulie 2026 – România – Grecia

5 iulie 2026 – Muntenegru – România