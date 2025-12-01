Daron Russell a fost cel mai bun marcator al României în primele două partide disputate în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale 2027, cu Grecia (vineri, în deplasare), scor 64-91, și cu Muntenegru (duminică, la Pitești), scor 75-80.

Naturalizat în toamnă, „Fatts” Russell, originar din SUA și care evoluează la campioana României, U-BT Cluj-Napoca, are o medie de 13.5 puncte, bifând, totodată, o medie de 6 pase decisive pe meci, capitol la care este al 11-lea în clasamentul general al competiției.

„Mi-a plăcut să lupt alături de băieți. Sunt recunoscător pentru această oportunitate de a juca pentru România. A fost o experiență de învățare pentru mine – să văd cât de fizic este jocul comparativ cu alte ligi sau echipe de club. Per total, m-am simțit foarte bine aici. Băieții m-au primit ca pe unul de-al lor și sunt entuziasmat să mergem înainte”, a declarat Russell, într-un comunicat remis luni de Federația Română de Baschet.

„Fatts a fost la primele lui două meciuri pentru România. Țin să precizez că a venit cu sufletul deschis să ajute echipa națională. Băieții l-au primit bine și cred eu că s-a străduit să ajute echipa să câștige. Băieții formează un grup foarte unit, care a ajuns la maturitate. Îmi face deosebită plăcere de fiecare dată să vin să lucrez cu ei”, a spus și selecționerul Mihai Silvășan, într-un comunicat al echipei clujene pe care, de asemenea, o pregătește.

Lider la capitolul eficiență în lotul României a fost Emanuel Cățe, cu un indice de performanță de 16, în cele două partide disputate.

România va juca următoarele meciuri din calificările pentru Cupa Mondială de la Doha pe 27 februarie (deplasare) și 2 martie 2026 (pe teren propriu), împotriva Portugaliei.