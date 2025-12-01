Prima pagină » Sport » România învinge clar Brazilia la Cupa Mondială de tenis de masă pentru echipe mixte

Echipa României de tenis de masă a obținut luni primul succes de la Cupa Mondială pentru echipe mixte, care se desfășoară la Chengdu, în China. Reprezentativa tricoloră a învins clar, scor 8-2, selecționata Braziliei, într-un meci din runda a doua din Grupa a 4-a.
Sursa: Facebook
Petre Apostol
01 dec. 2025, 13:07, Sport

Echipa mixtă a României de tenis de masă, pregătită de antrenorii Andrei Filimon și Ionuț Seni, a controlat disputa desfășurată în Sichuan Gymnasium și a câștigat toate cele patru meciuri programate.

Rezultatele meciurilor confruntării România – Brazilia:

• Bernadette Szőcs / Ovidiu Ionescu – Karina Shiray / Felipe Arado 2–1 (11–7, 11–2, 7–11)

• Andreea Dragoman – Victoria Stassburger 3–0 (11–5, 11–2, 14–12)

• Darius Movileanu – Lucas Romanski 2–1 (11–2, 11–8, 6–11)

• Elizabeta Samara / Bernadette Szőcs – Victoria Stassburger / Karina Shiray 1–0 (11–4)

Meciurile pe echipe se dispută până când o echipă acumulează 8 seturi câștigate.

În prima confruntare din grupă, România a cedat în duel cu Germania, scor 5-8.

Astfel, selecționata tricoloră va întâlni marți, de la ora 04:00, Franța (învingătoare cu 8-0 în disputa cu Brazilia), partidă care reprezintă duelul decisiv pentru calificarea în faza a doua a competiției.

În faza secundă a Cupei Mondiale de tenis de masă pentru echipe mixte avansează primele două clasate din cele patru grupe din faza întâi.