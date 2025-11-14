România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială după victoria Franţei de aseară

Vicecampioana mondială, Franța, și-a asigurat joi seară participarea la Mondialul din 2026, după un succes concludent, scor 4-0, în fața Ucrainei, pe stadionul „Parc des Princes”. Kylian Mbappé a fost din nou omul-cheie, contribuind cu două goluri (unul din penalty) și o pasă decisivă. Scorul a fost completat de reușitele lui Michael Olise și Hugo Ekitike, într-o partidă controlată autoritar de francezi.

Acest rezultat are o consecință directă și pozitivă pentru România: prin calificarea Franței, echipa noastră națională este sigură din punct de vedere matematic de prezența în faza de play-off pentru Cupa Mondială, beneficiind de parcursul din Liga Națiunilor. O formalitate a devenit acum o certitudine.

Bătălia pentru locul 2, esențială pentru un baraj mai accesibil

Obiectivul principal al echipei conduse de Mircea Lucescu este însă o clasare superioară, anume locul secund în grupa convențională de calificare. O astfel de performanță ar plasa România într-un pot valoric superior la tragerea la sorți pentru baraj, ceea ce ar însemna, teoretic, evitarea unor oponenți de calibru.

În configurația actuală a ierarhiei, România se regăsește în urna a 3-a, alături de naționale precum Slovacia, Slovenia și Albania. Din această postură, semifinala barajului ar presupune o deplasare extrem de dificilă în fața unor echipe ca Polonia, Scoția, Cehia sau Ungaria.

Posibilele trasee către Cupa Mondială

Formatul barajului presupune semifinale și o finală, jucate într-o singură manșă, pe patru trasee distincte. Echipele din primele două urne beneficiază de avantajul terenului propriu în semifinale, în timp ce gazda meciului final va fi decisă prin tragere la sorți.

Dacă ierarhia actuală se menține, România ar avea de jucat o semifinală dificilă în deplasare, împotriva uneia dintre naționalele puternice din Europa Centrală și de Nord. Într-o ipotetică finală, „tricolorii” ar putea da piept cu selecționate precum Ucraina sau Țara Galilor.

Există și un scenariu optimist: dacă România reușește să urce în urna a 2-a, semifinala de baraj s-ar disputa pe teren propriu, împotriva uneia dintre echipele mai abordabile, precum Slovacia, Slovenia sau Albania. Acest lucru ar spori considerabil șansele de a ajunge în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial.