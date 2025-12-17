Prima pagină » Sport » Ianis Hagi, despre Cupa Mondială: Trebuie să ne calificăm. Vrem foarte mult să fim în America

Ianis Hagi, despre Cupa Mondială: Trebuie să ne calificăm. Vrem foarte mult să fim în America

Vrem foarte mult să fim în America, trebuie să ne calificăm la Cupa Mondială, a spus Ianis Hagi, într-un interviu acordat FRF.tv.
Ianis Hagi, despre Cupa Mondială: Trebuie să ne calificăm. Vrem foarte mult să fim în America
Foto: FRF
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 11:09, Sport

În interviul acordat în Turcia, Ianis hagi a spus, referindu-se la drumul României spre Campionatul Mondial, că singura opțiune este calificarea.

„Abia aștept luna martie. Și aici se vorbește foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obține succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă. Primul gând, când am văzut tragerea la sorți, a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America și privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri și jucători cu experiență. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici”, a declarat internaționalul român.

El a vorbit și despre relația cu suporterii echipei naționale: „Eu știu că românii încă au încredere în noi, nu cred altceva. Dacă situația era alta, nu veneau la stadion și nu ne-ar fi susținut așa cum au făcut-o la meciul cu Austria. Știm că rezultatele conteaza, e normal să fie așa. Noi vrem să menținem trendul rezultatelor pozitive, mă refer la calificarea la EURO 2024, la turneul final din Germania și grupa din Liga Națiunilor”.

Naționala Turciei va întâlni România pe teren propriu în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026, meciul urmând să se dispute la Istanbul.

Partida este programată joi, 26 martie 2026, pe stadionul Beşiktaş Park și va începe la ora 20:00, ora locală, adică 19:00 ora României.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cele 5 electrocasnice care consumă 71% din întreaga factură la curent. Cum să plătești de două ori mai puțin, în fiecare lună
CSID
Testul elanului cu o mașină construită acum 50 de ani. A fost comparată cu Dacia Spring
Promotor