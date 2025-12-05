În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

Jucatorii echipei nationale a Romaniei reactioneaza dupa ce au inscris un gol in timpul meciului de fotbal contra selectionatei statului San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, marti, 18 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

De menționat că programul oficial cu datele și orele ar urma să fie comunicat mâine 6 decemrbie. Mici modicări ar putea apărea.

Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:

13 iunie 2026 – Vancouver (Canada)

Australia – România

Stadion: BC Place, Vancouver

19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA)

România – Paraguay

Stadion: Levi’s Stadium, Santa Clara

25 iunie 2026 – Inglewood/Los Angeles (SUA)

România – Statele Unite

Stadion: SoFi Stadium, Inglewood

Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:

Vancouver – unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului.

Santa Clara – în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco.

Inglewood – oraș aflat în zona metropolitană Los Angeles, unde se află ultra-modernul SoFi Stadium.

Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea prin UEFA Path C la Mondialul din 2026.