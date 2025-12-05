Prima pagină » Sport » În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

Dacă România va reuși să se impună în barajul UEFA Path C și să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026, „tricolorii” își vor disputa meciurile din grupe exclusiv în America de Nord, în două țări: Canada și Statele Unite ale Americii.
În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială
Jucatorii echipei nationale a Romaniei reactioneaza dupa ce au inscris un gol in timpul meciului de fotbal contra selectionatei statului San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, marti, 18 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
05 dec. 2025, 21:22, Sport

De menționat că programul oficial cu datele și orele ar urma să fie comunicat mâine 6 decemrbie. Mici modicări ar putea apărea.

Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:

  • 13 iunie 2026 – Vancouver (Canada)
    Australia – România
    Stadion: BC Place, Vancouver

  • 19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA)
    România – Paraguay
    Stadion: Levi’s Stadium, Santa Clara

  • 25 iunie 2026 – Inglewood/Los Angeles (SUA)
    România – Statele Unite
    Stadion: SoFi Stadium, Inglewood

Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:

  • Vancouver – unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului.

  • Santa Clara – în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco.

  • Inglewood – oraș aflat în zona metropolitană Los Angeles, unde se află ultra-modernul SoFi Stadium.

Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea prin UEFA Path C la Mondialul din 2026.

Recomandarea video

Cupa Mondială 2026: Dacă se va califica, România va întâlni SUA, Paraguay și Australia / Meciul Mexic – Africa de Sud deschide CM
G4media
Cazinoul din Constanţa, decorat de Crăciun. Cât costă o şedinţă foto de 30 de minute aici
Gandul
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
Libertatea
Aceste zodii sunt favorizate de univers în decembrie! Sărbătorile le aduc noroc și surprize neașteptate
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor