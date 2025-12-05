În ce orașe va juca România dacă se califică la Cupa Mondială

De menționat că programul oficial cu datele și orele ar urma să fie comunicat mâine 6 decemrbie. Mici modicări ar putea apărea.
Conform calendarului competiției, România ar fi repartizată într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, cu următorul program al meciurilor:
13 iunie 2026 – Vancouver (Canada)
Australia – România
Stadion: BC Place, Vancouver
19 iunie 2026 – Santa Clara (SUA)
România – Paraguay
Stadion: Levi’s Stadium, Santa Clara
25 iunie 2026 – Inglewood/Los Angeles (SUA)
România – Statele Unite
Stadion: SoFi Stadium, Inglewood
Astfel, dacă va ajunge la turneul final, România ar juca în trei orașe importante din America de Nord:
Vancouver – unul dintre cele mai mari orașe din Canada, aflat pe coasta Pacificului.
Santa Clara – în inima Silicon Valley, în apropiere de San Francisco.
Inglewood – oraș aflat în zona metropolitană Los Angeles, unde se află ultra-modernul SoFi Stadium.
Pentru suporterii români, asta ar însemna deplasări lungi, dar și oportunitatea de a vedea naționala evoluând pe unele dintre cele mai moderne stadioane din lume. Totul depinde însă de ultimul pas: calificarea prin UEFA Path C la Mondialul din 2026.