Florin Arteni și Florin Lehaci, premiu special la Gala Mari Sportivi ProSport: „Sperăm să ținem steagul sus!”

Gala Mari Sportivi organizată de ProSport nu putea să ocolească performanța de excepție obținută de Florin Arteni și Florin Lehaci, aceștia reușind să ia medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj.

Prezent la Gala Mari Sportivi, Dorin Alupei a ținut să mulțumească ProSport pentru premiu, având un mesaj special pentru toți cei care au contribuit la această performanță.

Barca de dublu rame masculin, premiu special la Gala Mari Sportivi: „Le mulțumesc tuturor!”

Canotajul a adus iar multe bucurii românilor, medaliile fiind obținute de sportivii noștri și în acest an, după performanțele notabile de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Dorin Alupei a fost invitat de Marian Olaianos pe scenă și a vorbit despre realizările din canotaj pe care le-am avut în acest an. Și mai ales despre performanța cuplului Florin Arteni – Florin Lehaci, aceștia reușind să pună mâna pe medalia de argint la ultima ediție a Campionatului Mondial.

„Și eu mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră, într-o companie atât de selectă. Mulțumesc ProSport pentru acest premiu”, a transmis Dorin Alupei, în cadrul Galei Mari Sportivi 2025, unde marea vedetă a fost David Popovici.

„Acest premiu aparține în mare măsură sportivilor care au concurat foarte bine în acest an, colectivului tehnic, colegilor mei care și-au făcut treaba foarte bine. Dar și colectivului medical. Ei m-au susținut în toată activitatea. Le mulțumesc tuturor și îi felicit pentru rezultatele deosebite și sperăm să ținem steagul sus în continuare”, a completat Alupei.

Florin Arteni și Florin Lehaci, revenire de senzație pentru medalia de argint

Florin Arteni și Florin Lehaci nu pot uita cursa palpitantă de care au avut parte la cea mai importantă competiție organizată în acest an.

În China, Florin Arteni și Florin Lehaci au ajuns la un moment dat pe locul al treilea, dar finalul le-a aparținut și aceștia au reușit să ia argintul la Campionatul Mondial.

La dublu rame masculin, aceștia au fost depășiți de echipajul celor din Noua Zeelandă, dar au depășit sportivii Elveției. Astfel, medalia de aur a fost cucerită de perechea Oliver Welch – Benjamin Taylor.

La vremea respectivă, România obținea a doua medalie în aceeași zi, după aurul de la dublu rame feminin cu Simona Radiş şi Magda Rusu în prim-plan.