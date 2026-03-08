Prima pagină » Sport » Incident la meciul Rapid București – Universitatea Craiova; partida oprită 3 minute

Incident la meciul Rapid București – Universitatea Craiova; partida oprită 3 minute

Un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă, a fost acționat accidental în dispozitivul de jandarmi de la meciul duntre Rapid București și Universitatea Craiova, ceea ce a făcut ca partida să fie oprită pentru trei minute.
Laura Buciu
08 mart. 2026, 23:05, Sport

În repriza secundă a meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi, a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de trei minute, din cauza efectelor substanței.

Jandarmeria București menționează faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală.

Totodată, Jandarmeria cere scuze pentru acest incident pe care îl consideră ca fiind unul izolat.

