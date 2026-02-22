Abrudean, despre expresia „Ce golani sunt ăștia”: „Nu îmi pare rău, nu regret”

„Nu îmi pare rău, nu regret. (…) Eu nu consider normal un astfel de comportament în Senatul României. Vorbesc despre Senat pentru că este instituția pe care o conduc și astfel de lucruri nu pot fi tolerate”, a declarat Abrudean, întrebat despre reacția sa.

Abrudean a susținut că referirea viza „unii colegi” care filmau și vociferau agresiv, tulburând activitatea Senatului, și a precizat că nu generalizează: „am un respect pentru toți colegii mei, dar există o limită”.

Șeful Senatului a precizat că a dispus măsuri pentru reinstaurarea ordinii și că a sesizat comisia juridică.

„Din perspectivă disciplinară am transmis Comisiei juridice, care este cea în măsură să ia o decizie, să analizeze și să aplice sancțiunile necesare. Pentru că nu este un comportament care ne face cinste”, a spus acesta.

„Și eu nu vreau ca în Senatul României, cât timp voi fi eu președinte, să mai avem astfel de manifestări. Oamenii trebuie sancționați și cred că trebuie să înțeleagă cu toții că nu de aia au fost trimiși acolo”, a adăugat Abrudean.