SUA: O persoane se află în stare critică în urma unui incident armat care a implicat Poliția de Frontieră

Potrivit unui comunicat transmis de șeriful Chris Nanos, incidentul a avut loc în comunitatea Arivaca, situată la aproximativ 16 kilometri de granița dintre Statele Unite și Mexic, o zonă cunoscută pentru tranzitul imigranților.

O purtătoare de cuvânt a șerifului din comitatul Pima a anunțat că o persoană se află în stare critică după ce a fost împușcată în incidentul care a implicat agenți ai Poliției de Frontieră, notează Reuters.

Circumstanțele exacte ale evenimentului nu sunt deocamdată clare, iar identitatea persoanei rănite nu a fost făcută publică.

Incidentul se petrece pe fondul tensiunilor generate de acțiunile agenților federali de imigrație. Sâmbătă, în Minnesota, Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, asistent medical la terapie intensivă, a fost împușcat mortal, după ce, la începutul lunii, Renee Good, tot în vârstă de 37 de ani, a fost și ea ucisă de un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE).