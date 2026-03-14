Prima pagină » Știrile zilei » Două nave care transportă GPL spre India au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz

Două nave care transportă GPL spre India au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile de la New Delhi au anunțat sâmbătă că două nave sub pavilion indian, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL), au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz.
Două nave care transportă GPL spre India au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz
Sursa foto: X
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 14:53, Știri externe

Anunțul privind traversarea Strâmtorii Ormuz a fost făcut de ministerul Transporturilor Maritime, prin vocea lui Rajesh Kumar Sinha, secretar în cadrul ministerului, potrivit Le Figaro

În cadrul conferinței de presă acesta a declarat că două nave au trecut în siguranță prin Strâmtoare în cursul dimineții și continuă deplasarea către porturile din vestul țării. 

Anunțul a fost confirmat și de ambasadorul Teheranului în India, Mohammad ​Fathali, relatează Reuters

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, punct de tranzit pentru aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol, a fost puternic perturbat de Iran după ce, la finalul lunii februarie, Israel și Statele Unite ale Americii au început o campanie ofensivă împotriva Iranului. 

