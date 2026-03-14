Două nave care transportă GPL spre India au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz

Anunțul privind traversarea Strâmtorii Ormuz a fost făcut de ministerul Transporturilor Maritime, prin vocea lui Rajesh Kumar Sinha, secretar în cadrul ministerului, potrivit Le Figaro.

În cadrul conferinței de presă acesta a declarat că două nave au trecut în siguranță prin Strâmtoare în cursul dimineții și continuă deplasarea către porturile din vestul țării.

Anunțul a fost confirmat și de ambasadorul Teheranului în India, Mohammad ​Fathali, relatează Reuters.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, punct de tranzit pentru aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol, a fost puternic perturbat de Iran după ce, la finalul lunii februarie, Israel și Statele Unite ale Americii au început o campanie ofensivă împotriva Iranului.