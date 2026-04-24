Un bărbat a fost înjunghiat la o stație GPL din Sectorul 6. Suspectul a fost dus la audieri

„La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată”, transmite Direcția Generală a Poliției Municipiului București.

Potrivit polițiștilor, a izbucnit o altercație între cei doi bărbați care a culminat cu rănirea unuia dintre ei. „Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între doi bărbați care se aflau în stația GPL pentru alimentarea autoturismelor, unul dintre aceștia, un bărbat în vârstă de 36 de ani, ar fi fost înțepat cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul coapsei, de către cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 54 de ani”, notează autoritățile.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost depistat rapid de polițiști și condus la secție pentru audieri.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, mai spun polițiștii.