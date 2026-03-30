Prima pagină » Știrile zilei » Poliția, chemată la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” după un conflict între elevi: un adolescent ar fi fost agresat de mama și de prietena unui coleg

Poliția, chemată la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” după un conflict între elevi: un adolescent ar fi fost agresat de mama și de prietena unui coleg

Un incident violent a avut loc luni în fața Colegiului „Tudor Vianu” din București, unde un elev ar fi fost agresat fizic de mama și prietena unui coleg, în urma unui conflict izbucnit între cei doi adolescenți. Poliția a intervenit la fața locului, iar cazul este în curs de verificare.
Rareș Mustață
30 mart. 2026, 17:49, Social

Un conflict între doi elevi ai Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală a degenerat într-un incident violent, după ce rudele unuia dintre adolescenți ar fi intervenit direct în altercație.
Potrivit informațiilor preliminare, totul ar fi pornit de la o glumă considerată nepotrivită, cu posibilă conotație etnică făcută de unul dintre elevi la adresa colegului său. Deși inițial situația nu a escaladat, ulterior, în fața unității de învățământ, elevul ar fi fost așteptat de colegul său, însoțit de mama și prietena acestuia.

Surse apropiate cazului susțin că cele două femei l-ar fi agresat fizic pe adolescent, în timp ce acesta nu ar fi ripostat. Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor elevi.
La fața locului a fost chemată Poliția, care a intervenit în scurt timp. Oamenii legii au deschis verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs faptele.
Reprezentanți ai conducerii liceului ar fi sesizat autoritățile, iar cazul este analizat în prezent atât din punct de vedere disciplinar, cât și legal. Incidentul readuce în atenție problema gestionării conflictelor între elevi și a implicării persoanelor din afara școlii în astfel de situații.

Echipa MEDIAFAX s-a deplasat la fața locului și a solicitat un punct de vedere din partea conducerii unității de învățământ, însă reprezentanții acesteia au refuzat să ofere declarații cu privire la incident.

