Bărbatul care a furat o piesă și a provocat o avarie la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon a fost reținut

Bărbatul de 65 de ani care a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București, anunță Poliția Capitalei.
Sursa foto: Andreea Alexandru / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
18 apr. 2026, 10:34, Social

„Față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, anunță DGPMB.

Vineri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au găsit, pe o stradă din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei.

„În urma activităților desfășurate, polițiștii au depistat și recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2”, au anunțat polițiștii.

Poliția Capitalei a anunțat că joi, în jurul orei 19.30, „polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.”

Pompierii au închis robinetele rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În paralel, anchetatorii au stabilit că o persoană a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului și a distrus o componentă a instalației.

Persoana a furat o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet al rezervorului.

