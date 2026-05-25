Bătaie violentă într-un apartament din Capitală! Victima, salvată de polițiști

Poliția Capitalei i-a salvat viața unui bărbat din Sectorul 4, după ce a acesta a fost bătut crunt de colegii săi de apartament. Auzind bătaia, un vecin a alertat poliția, iar când au ajuns la fața locului, oamenii legii l-au găsit rănit pe balcon.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
25 mai 2026, 12:04
„La data de 24 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 15 Poliție au intervenit de urgență la o adresă din Sectorul 4, după ce un bărbat a sesizat, prin apel 112, faptul că dintr-un apartament se aud zgomote și o persoană ar fi agresată fizic”, informează Poliția Capitalei.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbatul rănit, în vârstă de 33 de ani, refugiat pe balcon. Potrivit polițiștilor, bărbatul avea mai multe răni la nivelul corpului. Medicii de la fața locului i-au acordat primul ajutor și apoi l-au dus pe bărbat la spital.

Acesta a fost bătut de colegii săi de apartament, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 42 de ani. Aceștia au fost ridicați și duși la audieri. Ulterior, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Cu toate acestea, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție.

Polițiștii secției 15 continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

