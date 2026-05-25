Panică într-un mall de lux din Tokyo: 20 de oameni au fost răniți după pulverizarea unei substanțe necunoscute

Aproximativ 20 de persoane au fost rănite luni dimineață într-un complex comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută în apropierea unui bancomat aflat la parterul clădirii, transmite Euronews.
Sursa foto: Captură X
Victor Dan Stephanovici
25 mai 2026, 09:45, Știri externe
Incidentul a avut loc în celebrul cartier comercial Ginza, una dintre cele mai aglomerate și exclusiviste zone din capitala Japoniei, scrie Euronews.

Oamenii au acuzat un miros puternic și au început să se simtă rău

Potrivit poliției și pompierilor, alarma a fost dată după ce mai multe persoane au raportat un miros suspect în interiorul centrului comercial. Un purtător de cuvânt al poliției din Tokyo a declarat că un bărbat a pulverizat o substanță încă neidentificată în zona unui ATM, provocând panică în mall.

Martorii au văzut echipaje de intervenție și pompieri în costume speciale de protecție chimică evacuând persoane din clădire și transportându-le către vehicule speciale pentru examinare medicală. Imagini de la fața locului au arătat și mai multe persoane transportate pe targă către ambulanțe.

Zona Ginza a fost blocată complet

Autoritățile japoneze au închis rapid străzile din jurul centrului comercial, iar zeci de autospeciale au fost trimise în zonă. Postul public japonez NHK a relatat că majoritatea victimelor au suferit răni ușoare sau simptome provocate de inhalarea substanței. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat ce tip de substanță a fost folosit și nici motivul incidentului.

Poliția japoneză investighează acum cazul pentru a stabili natura exactă a substanței și dacă a fost vorba despre un atac deliberat. Japonia are unele dintre cele mai stricte măsuri de securitate urbană din lume, iar incidentele de acest tip sunt rare, motiv pentru care cazul a atras rapid atenția presei internaționale.

