Polițist arestat preventiv după ce ar fi cerut 12.000 de euro pentru a facilita mutarea unui coleg

Un agent de poliție din Câmpulung a fost reținut preventiv pentru că și-a exercitat funcția pentru a obține foloase necuvenite.
Luiza Moldovan
25 mai 2026, 12:13
Un agent de poliție din Câmpulung, și președinte al unei filiale sindicale, a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, potrivit unui comunicat al instituției.

Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș a dispus, pe 23 mai 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui agent de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Câmpulung și președinte al unei filiale județene a unui sindicat din poliție.

Măsura a fost solicitată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, care îl verifică pentru trafic de influență.

A pretins 12.000 de euro

Potrivit probelor strânse până în prezent, în februarie 2026, agentul de poliție ar fi pretins de la un coleg polițist 12.000 de euro, promițindu-i că va interveni pe lângă persoane cu funcții de conducere din două inspectorate județene de poliție pentru a-i facilita transferul dintr-un inspectorat în altul.

În luna martie 2026, inculpatul ar fi primit efectiv 10.000 de lei din suma solicitată.

Context

Ancheta este condusă de procurorii DNA Pitești, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conform Codului de procedură penală.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală al cărei scop este administrarea probatoriului și că aceasta nu aduce atingere prezumției de nevinovăție.

