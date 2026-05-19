Kelemen Hunor, despre acuzațiile de trafic de influență în programul SAFE : Nu pot comenta

Kelemen Hunor a declarat, marți seara, că nu are informații privind acuzațiile de trafic de influență vehiculate în spațiul public legate de programul SAFE și susține că subiectul nu a fost discutat în comisiile de apărare.
Sursa foto: Kelemen Hunor / Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 21:36, Politic
Întrebat, la Digi24, despre acuzațiile privind programul SAFE și presupuse nereguli în derularea acestuia, liderul UDMR a respins orice implicare sau cunoaștere a situației.

„Această problemă nu a apărut în niciun fel. Deci, nu pot comenta, nu am cunoștință de această problemă”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că în comisiile reunite de apărare nu a fost ridicată nicio astfel de problemă și că discuțiile au vizat exclusiv investițiile în domeniul apărării.

„În comisiile reunite de apărare, unde sunt și eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni. Noi am discutat aceste investiții pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că programul are ca obiectiv consolidarea capacităților de apărare și atragerea producției în România.

„Să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniție, să avem și tehnologie, să avem și locuri de muncă în România. Și asta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program”, a mai spus acesta.

