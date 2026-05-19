Kelemen Hunor, despre acuzațiile de trafic de influență în programul SAFE : Nu pot comenta

Întrebat, la Digi24, despre acuzațiile privind programul SAFE și presupuse nereguli în derularea acestuia, liderul UDMR a respins orice implicare sau cunoaștere a situației.

„Această problemă nu a apărut în niciun fel. Deci, nu pot comenta, nu am cunoștință de această problemă”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că în comisiile reunite de apărare nu a fost ridicată nicio astfel de problemă și că discuțiile au vizat exclusiv investițiile în domeniul apărării.

„În comisiile reunite de apărare, unde sunt și eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni. Noi am discutat aceste investiții pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că programul are ca obiectiv consolidarea capacităților de apărare și atragerea producției în România.

„Să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniție, să avem și tehnologie, să avem și locuri de muncă în România. Și asta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program”, a mai spus acesta.