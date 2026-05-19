Prima pagină » Politic » Româncele dispărute în explozia din Germania. MAE: se fac eforturi pentru descarcerarea și salvarea victimelor

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică, marți, cu primarul din Goerlitz, orașul unde a avut loc explozia în care au dispărut doouă românce. Octavian Ursu a spus că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime.
Laura Buciu
19 mai 2026, 19:17, Politic
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost informat de către autoritățile din Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026.

„Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime”, transmite MAE.

De asemenea, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

MAE transmite că va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile.

Echipele de salvare din estul Germaniei căutau marți dimineața trei persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit în orașul Görlitz, în apropiere de granița cu Polonia, din estul Germanieiarată AP.

