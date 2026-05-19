Prima pagină » Politic » De ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București. Explicațiile lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce pe unele șantiere deschise din București nu s-a lucrat sau lucrările au avansat greu.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
19 mai 2026, 17:33, Politic
Potrivit lui Ciprian Ciucu, principala cauză a fost lipsa plăților către constructori, în contextul unor probleme financiare și datorii găsite la Primăria Capitalei după preluarea mandatului

Nicușor Dan a condus Primăria Capitalei până în mai 2025, când și-a anunțat demisia pentru a prelua funcția de președinte al României. După plecarea sa, conducerea Primăriei Capitalei a fost preluată interimar de Stelian Bujduveanu, iar Ciprian Ciucu a fost ales primar general la scrutinul parțial din 7 decembrie 2025.

Ciucu: „Nu s-a lucrat”, nu că „nu se lucrează”

Ciucu susține că formularea corectă ar fi că „nu s-a lucrat”, nu că „nu se lucrează”, afirmând că, în prezent, activitatea a fost reluată pe șantiere. El spune că administrația a făcut rost de bani atât prin negocieri politice în cadrul coaliției de guvernare, cât și prin împrumuturi contractate de la mai multe bănci internaționale de dezvoltare.

Edilul precizează că împrumuturile nu sunt destinate unor lucrări minore, ci marilor proiecte de infrastructură, despre care afirmă că vor deservi orașul pentru mai multe generații. În cazul liniilor de tramvai, Ciucu vorbește despre un dezechilibru major între fondurile europene contractate și cofinanțarea necesară: un miliard de lei bani europeni, față de șase miliarde de lei cofinanțare, sumă comparată de acesta cu întreg bugetul anual al municipalității.

În același timp, Ciucu admite că mai există șantiere pe care lucrările nu avansează. Motivul invocat este apariția, după deschiderea șantierelor, a unor situații neprevăzute în proiectarea inițială, în special la infrastructura de utilități, apă-canal sau termoficare.

Pentru aceste cazuri, administrația trebuie să refacă devizele, să renegocieze contractele, să obțină noi avize de la ANAP și să modifice proiectarea, susține Ciucu. Aceste proceduri pot întârzia reluarea efectivă a lucrărilor pe anumite șantiere.

Potrivit lui Ciucu, o parte dintre șantierele fără lucrări suplimentare la utilități ar urma să fie închise în maximum un an, iar cele care necesită intervenții suplimentare la rețele ar putea dura până la doi ani.

