România și SUA au finalizat procedurile pentru aplicarea acordului privind securitatea socială

Ambasada SUA la București a transmis, marți, Nota Verbală prin care notifică autoritățile române cu privire la încheierea demersurilor interne necesare pentru aplicarea acordului și a aranjamentului administrativ aferent.

Acordul a fost semnat la București, la 23 martie 2023, și ratificat de România prin Legea nr. 3/2024. În 2025 și 2026, subiectul a fost discutat constant de partea română cu oficialii americani.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii se construieşte şi pe relația politică şi pe legăturile între oameni, pe experiențele comune şi pe dinamica mediului de afaceri. Finalizarea, astăzi, de către MAE şi Departamentul de Stat al SUA, a cadrului de implementare a acordului de recunoaştere reciprocă a beneficiilor sociale permite celor care au lucrat şi în SUA şi în România să cumuleze perioadele pentru drepturile la pensie şi permite antreprenorilor o mai bună mobilitate a resursei umane, iar asta va creşte atractivitatea investițiilor”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Acordul prevede recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă realizate de cetățenii români și americani în cele două state, pentru stabilirea drepturilor la pensie și aplicarea unitară a legislației în domeniul securității sociale.

Potrivit MAE, în lipsa acestui acord, perioadele de cotizare realizate în cele două state nu puteau fi totalizate, ceea ce limita accesul unor persoane la drepturile de pensie.

Conform prevederilor documentului, acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la notificarea oficială privind îndeplinirea procedurilor interne, respectiv la 1 septembrie 2026. Data intrării în vigoare va fi publicată prin Ordin al ministrului afacerilor externe.