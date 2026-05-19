Prima pagină » Știrile zilei » EUROSTAT constată că în România prețurile au crescut cel mai mult și la îngrășăminte

EUROSTAT constată că în România prețurile au crescut cel mai mult și la îngrășăminte

După cea mai mare inflație din UE și cel mai mare preț la energie, Eurostat constată că în România prețurile s-au mărit cel mai mult și la îngrășăminte, punând sectorul agricol în dificultate.
EUROSTAT constată că în România prețurile au crescut cel mai mult și la îngrășăminte
Sursă foto: Pexels
Sorina Matei
19 mai 2026, 12:14, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În trimestrul al patrulea al anului 2025, prețul mediu al îngrășămintelor și amelioratorilor de sol în UE a crescut cu 8,0% față de același trimestru al anului 2024, a anunțat Eurostat.

Prețurile îngrășămintelor au crescut vertiginos în 2021 și 2022, înainte de a scădea în 2023 și 2024. În 2025, prețurile au crescut din nou timp de 4 trimestre consecutive.

Sursa: Eurostat

În ultimul trimestru al anului 2025, Eurostat arată că s-au înregistrat creșteri în 24 din cele 27 de țări ale UE. Cele mai accentuate creșteri au fost înregistrate în:

  • România (+16,8%)
  • Irlanda (+15,3%)
  • Olanda (+12,1%)

Prețurile au scăzut în Bulgaria (-6,1%), Croația și Lituania (ambele cu -0,2%).

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia