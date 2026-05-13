Prețurile alimentelor din Statele Unite au crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani / Economiștii spun că nu doar combustibilul scump este de vină

Prețurile alimentelor din Statele Unite au continuat să crească în aprilie, atingând cel mai ridicat ritm anual din ultimele aproape 20 de luni, pe fondul scumpirii energiei, al tensiunilor geopolitice, al politicilor comerciale și al fenomenelor meteo extreme, potrivit AP.

Potrivit datelor publicate de Departamentul Muncii al SUA, prețurile alimentelor cumpărate pentru consum acasă au crescut cu 2,9% în aprilie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cel mai mare avans anual din august 2023.

Benzina scumpă e doar una dintre explicații

În același timp, indicele general al alimentelor – care include restaurantele și fast-food-ul – a urcat cu 3,2% în ultimele 12 luni.

Scumpirile vin în contextul exploziei prețurilor la combustibili, după ce conflictul din Iran a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit AAA, prețul mediu al motorinei era marți cu 61% mai mare decât în urmă cu un an.

Economiștii avertizează însă că benzina scumpă explică doar o parte din creșterea prețurilor.

„Povestea din spatele acestei cifre este mai complicată decât un simplu șoc energetic”, a declarat Bernhard Dalheimer, profesor la Universitatea Purdue.

Potrivit specialiștilor, impactul complet al costurilor mai mari la energie asupra alimentelor nici măcar nu s-a reflectat încă integral în prețurile de la raft, întrucât transferul costurilor de producție, procesare și transport poate dura între trei și șase luni.

Taxe crescute pentru roșiile din Mexic

În aprilie, consumatorii americani au plătit cu 6,5% mai mult pentru fructe și legume proaspete, cu 8,8% mai mult pentru carne, cu 15% mai mult pentru carnea de vită și cu 18,5% mai mult pentru cafea.

Pe lângă costurile energetice, economiștii indică și alte cauze ale scumpirilor: seceta din vestul Statelor Unite, care a afectat producția de carne de vită, condițiile climatice nefavorabile din regiunile producătoare de cafea și noile taxe comerciale.

În iulie 2025, administrația Donald Trump a introdus o taxă de 17% pentru roșiile proaspete importate din Mexic, iar prețurile pentru consumatori au crescut cu 40% într-un an.

Există însă și produse care s-au ieftinit

Datele oficiale arată că prețurile ouălor au scăzut cu 39%, după refacerea efectivelor afectate de epidemia de gripă aviară, iar untul a fost cu 5,8% mai ieftin decât în aprilie anul trecut.

Experții avertizează că efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor alimentelor s-ar putea amplifica în lunile următoare, mai ales prin costurile de transport, ambalare și îngrășăminte, aproximativ 30% din comerțul mondial cu fertilizanți tranzitând Strâmtoarea Ormuz.