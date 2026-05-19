De ce Bucureștiul s-a umplut de șantiere. Ciucu anunță cât va mai dura haosul din trafic

Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care în București sunt deschise în același timp mai multe șantiere, în special pentru infrastructura de tramvai și rețeaua de termoficare. Acesta admite că disconfortul creat în trafic este mare, dar susține că lucrările nu mai puteau fi amânate, în condițiile în care unele proiecte erau deja întârziate, iar finanțările obținute riscau să fie pierdute.

Potrivit lui Ciucu, Bucureștiul are nevoie de intervenții majore la infrastructura de bază, înainte de proiecte de regenerare urbană. El afirmă că este vorba despre „zeci de kilometri de linii de tramvai” și „zeci de kilometri de magistrale de termoficare”, lucrări pe care le consideră esențiale pentru funcționarea orașului.

Ciucu susține că rețeaua de linii de tramvai este foarte veche, având peste 50 de ani, și că nu mai poate fi doar reparată, ci trebuie înlocuită. În opinia sa, starea infrastructurii afectează siguranța călătorilor și duce la defectarea tramvaielor. În ceea ce privește termoficarea, acesta spune că lucrările sunt necesare pentru a reduce problemele recurente cu apa caldă și căldura din sezonul rece.

Greaua moștenire

Un alt motiv invocat pentru întârzierile de pe unele șantiere este lipsa plăților către constructori. Ciucu afirmă că administrația a găsit „multe probleme financiare” și datorii, iar pentru acoperirea necesarului de finanțare au fost purtate negocieri politice și au fost contractate împrumuturi de la bănci internaționale de dezvoltare. El precizează că, doar pentru lucrările la liniile de tramvai, finanțarea europeană contractată este de un miliard de lei, în timp ce cofinanțarea necesară ajunge la șase miliarde de lei.

În privința termenelor, Ciucu estimează că unele șantiere vor fi închise în maximum un an, iar altele, unde sunt necesare lucrări suplimentare la rețelele de utilități, ar putea dura până la doi ani. Totodată, acesta avertizează că Bucureștiul va avea șantiere timp de cinci sau chiar șase ani de acum înainte.

Pe lista proiectelor anunțate se mai află parcări subterane, regenerarea urbană a unor zone precum Magheru, Calea Victoriei, zona Palatului Regal și Ion Brezoianu, precum și intervenții în parcurile Herăstrău și Izvor. Ciucu menționează și amenajarea malurilor Dâmboviței ca un culoar verde, dar și accelerarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea și, după finalizarea exproprierilor, la Dimitrie Pompeiu.