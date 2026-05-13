Proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administrația Domeniului Public al Municipiului București, votat la propunerea primarului general al Capitalei

Proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administrația Domeniului Public al Municipiului București, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, a fost votat, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
13 mai 2026, 14:55, Politic
Miercuri, a fost votat proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administrația Domeniului Public al Municipiului București, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

Ultima reabilitare completă, realizată în urmă cu 19 ani

Primarul Capitalei a transmis că întreg parcul va fi reabilitat și revitalizat, în contextul în care ultima reabilitare completă s-a realizat în 2007, iar arena a fost refăcută în 2023.

În motivarea de a trece teatrul de vară la Administrația Domeniului Public, Ciucu a declarat că „Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă, iar un teatru nu are capacitatea de a administra și renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reședința Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administrația Domeniului Public, pentru că are capacitatea admistrativă”.

În vară sunt programate doar opt spectacole

Parcul face parte din patrimoniul Bucureștiului, însă nu este folosit la adevărata sa valoare, în vară fiind programate doar opt spectacole.

Primăria Municipiului București a transmis că reabilitarea va începe cu malurile, care sunt surpate și vor fi puse în siguranță. A anunțat, de asemenea, că lucrările vor începe în termen de maxim trei săptămâni, iar între timp se va face un masterplan și se vor gândi teme de proiectare cu ajutorul specialiștilor.

Parcul va fi transformat într-o grădină de vară, unde „ se vor ține evenimente de calitate”, a mai transmis primăria.

