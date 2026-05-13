Bucureștiul va avea QUEENS District. Cine este antreprenorul care va construi clădirile rezidențiale și de birouri

Un nou proiect imobiliar de tip mixed-use urmează să fie dezvoltat în București, în zona Floreasca – Barbu Văcărescu. Dezvoltatorul SPEEDWELL a semnat un contract cu STRABAG, companie care va deveni antreprenor general pentru construcția ansamblului QUEENS District și, totodată, primul chiriaș al componentei de birouri.
Mădălina Dinu
13 mai 2026, 14:35, Economic
Potrivit informațiilor anunțate de cele două companii, STRABAG va coordona lucrările pentru clădirile rezidențiale și office din cadrul proiectului. În paralel, compania își va reloca sediul central din București în acest ansamblu, în baza unui contract de închiriere pe termen lung, urmând să ocupe aproximativ 4.600 de metri pătrați pe trei etaje.

Proiectul QUEENS District este amplasat pe Șoseaua Pipera și va avea o suprafață construită totală de peste 45.000 de metri pătrați. Componenta de birouri va însuma aproximativ 22.500 de metri pătrați disponibili pentru închiriere. Ansamblul va include, pe lângă spațiile office, 237 de unități rezidențiale și aproximativ 2.500 de metri pătrați de spații comerciale și servicii.

Accesul la transport reprezintă unul dintre elementele importante ale proiectului. Zona este deservită de stațiile de metrou Aurel Vlaicu și Pipera, aflate la circa 10–13 minute de mers pe jos, precum și de mai multe linii de autobuz. De asemenea, există conexiuni rapide către artere majore precum DN1 și autostrada A3.

Ansamblul, estimat pentru finalizare în 2028

Clădirea de birouri va avea o structură cu două aripi și va include spații flexibile, cu suprafețe de până la aproximativ 3.100 de metri pătrați pe etaj. Proiectul prevede 282 de locuri de parcare subterane și infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice. La nivelul solului, circulația va fi organizată în principal pentru pietoni.

Potrivit dezvoltatorului, clădirea de birouri este proiectată pentru a funcționa fără emisii locale de carbon și a obținut certificarea BREEAM Excellent încă din faza de proiectare. Sistemele tehnice includ soluții de eficiență energetică, iar consumul estimat este de aproximativ 51 kWh/mp/an, sub nivelul cerut de standardele nZEB.

Livrarea ansamblului este estimată pentru primul trimestru al anului 2028.

STRABAG este un grup european activ în sectorul construcțiilor, prezent în România din anii ’90, iar SPEEDWELL este un dezvoltator imobiliar cu proiecte în mai multe orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca și Timișoara.

 

 

