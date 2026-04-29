Ce branduri vor fi în One Gallery, spațiu multifuncțional realizat prin restaurarea fostei Hale Ford? Proiectul din Floreasca, care include și un muzeu, va fi deschis în trimestrul IV

Proiectul One Gallery, prin care One United Properties și-a propus să transforme fosta Hală Ford din Floreasca într-un spațiu multifuncțional modern, care să îi păstreze în același timp identitatea istorică, va oferi clienților să viziteze, gratuit, un muzeu cu mii de piese originale ale brandului, strânse de la colecționari, și chiar un automobil Ford, fabricat în 1939, care va reveni sub acoperișul fabricii în care a fost produs, după cum a detaliat Victor Căpitanu, miercuri, într-o discuție cu jurnaliștii de specialitate, la finalul conferinței de presă organizate după Adunarea Generală și Extraordinară a acționarilor.

One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a preluat și clădirea istorică din nordul Capitalei și o readuce în circuitul public și viața urbană a Capitalei sub numele One Gallery. parte a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City.

Ansamblul industrial a fost inaugurat în București în 1936, aici fiind ridicată prima fabrică Ford cu linie de asamblare rulantă din Europa de Est. Situată în cartierul Floreasca, uzina Ford Româna S.A.R. a asamblat an de an aproximativ 2.500 de vehicule, de la camioane robuste la limuzine elegante, motorizând România regală până în 1948, când regimul comunist a naționalizat fabrica și a forțat Ford să părăsească țara, potrivit datelor companiei.

Un Ford „octogenar” revine în hala în care s-a născut

În One Gallery, un loc de cinste va avea un Ford V8 Fordor DeLuxe Model 91A fabricat acum 87 de ani în uzina din Floreasca, achiziționat de companie și care în prezent se află în lobby-ul One Tower.

Potrivit companiei, deși se estimează că aproximativ 10-12 exemplare asamblate la București au supraviețuit până astăzi, majoritatea sunt doar niște umbre ale gloriei de altădată. Acest Ford DeLuxe Model 91A din 1939 este unicul exemplar din întreaga producție românească care a fost restaurat integral la cele mai înalte standarde. Identificat într-o gospodărie din Constanța, dezasamblat și degradat, automobilul a păstrat însă elementele esențiale: șasiul și caroseria originale (matching numbers) și, mai ales, plăcuța de identificare cu inscripția „Ford Româna S.A.R.”, singura mărturie de acest fel încă lizibilă pe o mașină supraviețuitoare.

Restaurarea a fost realizată în colaborare cu Retromobil Club România sub coordonarea lui Răzvan Bădulescu, a durat un an și a presupus reconstrucția integrală a vehiculului, cu repere importate din Statele Unite pentru respectarea specificațiilor originale. Caroseria poartă nuanța Washington Blue din paletarul Ford de epocă, iar interiorul a fost refăcut cu materiale și tehnici fidele anilor ’39.

Zonă cu restaurante accesibile

Potrivit lui Victor Căpitanu, One Gallery va găzdui un „Flagship Store Lavazza”, care este mai mult decât o cafenea, este un magazin- concept care mai există doar la Milano și Londra

La parter va fi deschis și un supermarket Auchan lângă va fi amenajat un food court.

Un spațiu special va fi Muzeul Ford, unde, pe lângă imobilul produs aici în anul 1939.

„Va fi un muzeu public, plătit din bani privați. Aici vor fi 3.000 – 5.000 de artefacte cumpărate de la colecționari, din fabrică, care vor fie expuse. Nu o să fie cu intrare, este subvenționat de noi, ca să păstrăm intactă istoria. Și apoi o sa avem zona de restaurante mare, ca un fel de foodcort, Marketta Food Hall, sunt vreo 40 de restaurante, diverse bucătării, unele locale, unele internaționale. Dintre cele internaționale cunoscute vă dau două nume: unul este Em Sherif, este cel mai are restaurant libanez cred că din lume, vine din Beirut. Eu am avut oportunitatea să meargă acum vreo 10-15 ani, chiar să mănânc acolo la Beirut și este foarte cunoscut în comunitatea libaneză. Și al doilea este Le Relais de l’Entrecote, din Geneva, un fel de streak house”, a detaliat Victor Căpitanu.

La etaj, jumătate din spațiu va fi alocat birourilor grupului, iar în cealaltă jumătate va funcțiuna un club privat pentru membri, de Health și Wellness și Longevity.

„Și pentru noi a fost un efort foarte mare și nu e o investiție atât de profitabilă ca neapărat blocurile cu apartamente. Dar am vrut neapărat s-o facem pentru că ni se pare că poate să devină un punct central de atracție pentru oraș. Și restaurantele nu sunt neapărat restaurante scumpe, poate să vină lumea să mănânce, și mai accesibil, și puțin mai scumpă, e un mix gândit ca să poată să vină lumea”, a admis cofondator și co-CEO al One United Properties.

Pe de altă parte, dacă zona de restaurante este gândită să fie accesibilă, centrul de wellness de 3.000 de metri pătrați, de la etaj este mai degrabă privat și exclusivist, cu o componentă de socializare și coworking, care va avea o listă restrânsă de membri, probabil de cel mult o mie, prioritate având proprietarii de apartamente One și cei care sunt acceptați printr-un sistem de recomandări, a explicat Victor Căpitanu, la evenimentul de miercuri.

Rezultatele financiare și extindere națională și internațională

One United Properties, a înregistrat în primul trimestru al anului 2026 tranzacții imobiliare rezidențiale în valoare totală de 60,4 milioane de euro, incluzând vânzări, prevânzări și rezervări, care corespund unui număr de 144 de unități rezidențiale și comerciale, precum și 243 de locuri de parcare și spații de depozitare, potrivit datelor companiei.

La sfârșitul primului trimestru al anului 2026, compania a avea în construcție un total de 4.154 de unități și 45.500 mp de spații de birouri și comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) totală de peste 1,6 miliarde de euro. În plus, compania avea în proprietate sau a încheiat pre-contracte de cumpărare pentru 538,9 mii mp de terenuri pentru dezvoltare ulterioară, cu drepturi totale de construire supraterane brute (GBA) de 1,34 milioane de metri pătrați, potrivit datelor companiei.

Profitul net al companiei pentru anul trecut s-a ridicat la 427 de milioane de lei, după cum a detaliat Claudiu Cisullo, președintele companiei, în discursul adresat acționarilor la adunările derulate miercuri.

La finalul anului, 74% din totalul unităților aflate în construcție erau deja contractate, ceea ce reprezintă 354 de milioane de euro în venituri viitoare, dintre care 179 de milioane de euro fiind estimate să fie încasate în 2026, potrivit lui Claudio Cisullo.

Compania intenționează să continue extinderea portofoliului de vânzări în 2026 prin lansarea de noi dezvoltări, printre care One City Club, One Cotroceni Towers și One Park Lane în București, One Mamaia Nord Faza 3 în Constanța și One Riverfront în Sibiu.

Mai mult, compania a anunțat că, după Constanța și Sibiu, se va extinde și în Iași, și potrivit lui Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties, compania are în vedere și alte centre urbane mari, precum Timișoara sau Brașov, dacă respectivele zone îndeplinesc cerințele și standardele companiei.

În plus, One United Properties a anunțat recent aprobarea de către Consiliul de Administrație a unui cadru strategic pentru intrarea etapizată pe piața imobiliară rezidențială din Statele Unite. Inițiativa are ca scop stabilirea prezenței pe micro-piețe selectate din SUA. În conformitate cu cadrul aprobat, compania a finalizat prima achiziție de teren în SUA, în zona metropolitană Nashville. O altă zonă vizată este Miami, Florida.